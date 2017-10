Julián Gil revela que sicarios lo han amenazado de muerte

Julián Gil llegó al Aeropuerto Internacional de Ciudad de Mexico, proveniente de Estados Unidos, donde reveló que ha sido víctima de amenazas por supuestos sicarios y aunque dice que no teme por su vida, adelantó que tomará cartas en el asunto: “Yo recibo (amenazas) de hackers y de gente sobre mi vida y no las he sacado porque las encuentro absurdas”.

El actor de 45 años reveló que tiene identificadas a las personas: “Recibo amenazas de sicarios y las van a ver porque tengo de dónde vienen las amenazas: de los sicarios, de los hackers, tengo eso plenamente identificado. No ando con guaruras ni con camionetas, yo ando solo con mi gente. No le tengo miedo a nadie ni le tengo miedo a las amenazas. El día que me pase algo... ya ustedes saben”.



Julián se mostró mucho más tranquilo que en sus últimas vistas a los juzgados, enumeró las difamaciones de las que, dice, ha sido víctima por parte de su ex pareja Marjorie de Sousa y la abogada de ella, Alma Pellón, aunque aclaró que no señala a ninguna como responsable de las amenazas pues tiene plenamente identificados a sus detractores.

El actor argentino se dijo feliz porque por fin podrá ver a su hijo Matias fuera de los juzgados de lo familiar, los días sábados, cada 15 días y durante cuatro horas. Relató cómo será esta convivencia: tengo cuatro horas con mi hijo, dónde pueda si puedo llevar a mi hijo al parque, sacarme una foto con mi hijo, eso para mí es uno de los regalos más grandes que tengo en mi vida” .