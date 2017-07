José José se someterá a 15 quimioterapias más

José Joel, hijo de José José, en entrevista habló de la salud de su papá. El 'Príncipe de la Canción' fue diagnosticado de cáncer de páncreas en marzo de este año. El intérprete del tema 'El Triste' sigue en tratamiento para sobrellevar la enfermedad que le ha producido una baja importante en su peso corporal. Su asistente Laura Núñez confirmó que se someterá a 15 quimioterapias más y a un tratamiento alternativo.

Al respecto el primogénito del intérprete dice que su padre está bien, sorprendiendo a todos: "Va muy bien, está respondiendo al tratamiento. Estamos soprendidos por lo bien que está y las ganas que tiene para salir adelante".



publicidad

Es del dominio público que la situación económica de 'El Príncipe de la Canción' no es de opulencia, no hay dinero que te alcance cuando estás enfermo. José Joel dice desconocer cómo está su papá en temas financieros: "Le tienes que preguntar a él, ahí no me meto, pero lo veo muy bien", y dice que lo apoya económicamente: "Lo que necesite, pero al día de hoy está muy bien".



José José: "No estoy pidiendo más que su cariño y sus oraciones" Univision 0 Compartir

Sobre el tratamiento que su papá sigue para enfrentar el cáncer de páncreas, aseguró que no ha necesitado hospitalizarse de nuevo: "No se ha hospitalizado, está en su chequeo, va a sus terapias y de ahí va bien".

Contactamos a Laura Núñez, asistente del cantante, que siempre está al pendiente y cerca del intérprete, aseguró que José José iniciará nuevas quimioterapias: "Se someterá a 15 quimioterapias y a un tratamiento alternativo", sin ahondar más en el tema.



Famosos que lucharon contra el cáncer de páncreas Rocío Jurado (Chipiona, Cádiz, 18 de septiembre de 1946-La Moraleja, Alcobendas, Madrid, 1 de junio de 2006). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Quién, Winocur tenía una hija de cuatro años de edad. La periodista mexicana Ana Winocur, exconductora de Tv Azteca, murió el 5 de junio de 2017 por cuenta de problemas en el páncreas. La noticia la dio a conocer la también periodista Lily Téllez: "descanse en paz Ana Winocur, ex conductora de Azteca. Dios la tenga en su Gloria". Winocur nació el 6 de octubre de 1972 y es recordada por trabajar en los noticieros 'Hechos la Tarde', 'Hechos AM' y su participación en Radio Fórmula. Según la revista, Winocur tenía una hija de cuatro años de edad. Foto: Tv Azteca | Univision 0 Compartir Steven Jobs (San Francisco, California, 24 de febrero de 1955-Palo Alto, California, 5 de octubre de 2011). Foto: David Paul Morris/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Patrick Swayze (Houston, Texas, 18 de agosto de 1952 – Los Ángeles, California, 14 de septiembre de 2009). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Alan Bates (Allestree, Derbyshire, 17 de febrero de 1934-Westminster, Londres, 27 de diciembre de 2003). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Roger Keith Barrett, Syd Barrett (Cambridge, 6 de enero de 1946 - Cambridge, 7 de julio de 2006). Foto: Wikipedia | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Héctor Arredondo Casillas (Ciudad de México, México, 12 de noviembre de 1970 — Ib., 16 de noviembre de 2014).

Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Luciano Pavarotti (Módena, 12 de octubre de 1935-ibídem, 6 de septiembre de 2007). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Joan Crawford (San Antonio, Texas; 23 de marzo de 1904-Nueva York; 10 de mayo de 1977). Foto: Wikipedia | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Umberto Eco (Alessandria, Piamonte, Italia, 5 de enero de 1932 - Milán, Lombardía, 19 de febrero de 2016). Foto: The Associated Press | Univision 0 Compartir Ralph Ellison (Oklahoma City, 1 de marzo de 1914– Nueva York, 16 de abril de 1994). Foto: Wikipedia | Univision 0 Compartir

En lo profesional José Joel sigue presentando su show 'Rica Bohemia' con el que ha viajado por el interior de México y que en breve presentará en Estados Unidos: "Estoy muy contento con 'Rica Bohemia', el espectáculo que ha ido creciendo de dos años para acá. A la gente le ha gustado mucho porque hago un homenaje a mi señor padre, les gusta que no salgo a imitarlo ni a burlame de él, continúo con su herencia y canto sus temas, es un show muy digerible, que me ha movido por todos lados. Voy a estar el 7 y 8 de julio en Houston y el 13 en Dallas".

Para finales de año José Joel planea tener listo su tercer disco con temas inéditos: "Espero tener preparado mi disco, ahora con las redes sociales y la viralización, hay que ver de qué manera vamos a colocarlo, será balada romántica y pop, que es lo que hago y de ahí no me muevo".



publicidad

Mientras eso sucede, asegura que pronto no hay algún nuevo homenaje preparado para José José: "Imagínate lo que falta y los que vienen todavía en vida, y (los homenajes) ya que no esté con nosotros".