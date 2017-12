Gabriel Soto aclara finalmente si tuvo sexo con Marjorie de Sousa y si Matías es su hijo

El actor mexicano Gabriel Soto admitió este lunes que sus infidelidades y otros errores contribuyeron a su recién anunciada separación de Geraldine Bazán y por primera vez respondió públicamente si como se ha rumoreado durante los pasados meses alguna vez tuvo relaciones sexuales con la actriz venezolana Marjorie de Sousa, procreando al bebé Matías Gregorio.

"Jamás, jamás. Ni siquiera le di un solo beso (a Marjorie de Sousa)", respondió Gabriel Soto al periodista Gustavo Adolfo Infante, en una entrevista en exclusiva transmitida en su programa 'De primera mano', en México, y a través de El Gordo y la Flaca para Estados Unidos.



Gabriel Soto responde si se haría prueba de ADN con Matías

Después de responder si había tenido sexo con Marjorie de Sousa y dar su versión sobre el incidente en la playa con la actriz venezolana –revelado por la revista TV Notas–, Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Gabriel Soto si estaría dispuesto a hacerse una prueba de ADN junto a Matías.

El actor mexicano respondió: "que me lo hagan [el examen de ADN], no tengo nada que esconder. Estoy dispuesto a hacerme una prueba de ADN porque no tengo nada que esconder. El tiempo me va a dar la razón [...] Julián todo el tiempo ha aceptado que Matías es su hijo, ¿por qué hay duda? ¿Dónde está el punto donde la gente no lo cree?".

El color de ojos de Matías ha encendido siempre la controversia (sin fundamento) sobre si Julián Gil es su padre.

¿Cómo de dos padres de ojos color marrón nació un niño con el iris azulado? El diario mexicano Reforma se atrevió a poner en duda el sábado la paternidad de Julián Gil, sin fundamento.

Julián Gil ha sido categórico cuando fue preguntado sobre si se haría una prueba de ADN. Él no tiene dudas de que Matías sea su hijo y se ofende solo de escuchar que alguien sugiera que Marjorie es capaz semejante engaño.

Lo cierto es que el color de los ojos de los bebés caucásicos –como es el caso de Matías– no es definitivo hasta por lo menos 6 meses de vida, aunque ese plazo puede variar y ampliarse a varios años. Tiene que ver con la melanina, que es lo que da el color a la piel, el pelo y también el iris.

Los bebés pueden nacer con los ojos muy azules, pero a medida que se exponen a la luz solar y se estimula la producción de melanina en el cuerpo, estos pueden oscurecerse, algo que ocurre en todos los casos excepto cuando el color azul del iris vaya en la carga genética del bebé, heredado por vía materna y paterna. Esto no quiere decir que solo de padres con ojos azules puedan nacer niños con ojos azules, pero sí que esa característica es prevalente en la genética familiar.

Matías Gregorio Gil de Sousa nació el 27 de enero de 2017 en un hospital de la Ciudad de México.

Marjorie de Sousa y Julián Gil anunciaron su ruptura a finales de abril, menos de tres meses después de que tuvieron a Matías.

De acuerdo con el protagonista de la telenovela 'Caer en tentación', a Marjorie de Sousa solo la cargó en la playa durante un compartir de los miembros del elenco de la obra 'Por qué los hombres aman a las cabronas', que presentaban a través de la república mexicana. "Fue una cargada", insistió Soto al describir, una vez más, las fotos que publicó en abril del pasado año la revista TV Notas y que fueron interpretadas por algunos como la supuesta evidencia de que entre ambos artistas había algo más que una amistad.

Para Gabriel Soto, la cargada fue al estilo lucha libre. "Si hubiese sido, a lo mejor, en otro lugar y si Marjorie no hubiera estado en bikini, (con las fotos) no se hubiera causado el aboroto que causó". Inconcebible todavía le parece que a casi dos años del incidente, nadie pueda creer que la verdad. "Fueron unas fotos muy sugestivas, sí, pero de eso a que yo haya tenido relaciones sexuales con la señora Marjorie de Sousa, lo niego categóricamente. Jamás ni siquiera la toqué", sentenció.



Dos meses después de que reventara ese escándalo, que llevó a Marjorie de Sousa y Gabriel Soto a emitir disculpas públicas a Geraldine Bazán, por el malestar que las fotos generaron, la actriz venezolana retomó su relación amorosa con el actor argentino Julián Gil, de quien quedó embarazada.



El pasado 27 de enero nació Matías Gregorio, hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil. La pareja se separó tres meses después y en medio de su pleito por la manutención y relaciones paternofiliales resurgieron los rumores que vinculaban a la actriz venezolana con Gabriel Soto. ¿La razón? El color de ojos y de cabello del bebé.

"¿Por qué hay duda, si Julián (Gil) todo el tiempo ha aceptado que Matías es su hijo y yo todo el tiempo lo he negado porque sé que no es cierto?", se preguntó el actor de 45 años, incapaz de comprender por qué "la gente no cree que yo no tengo nada que ver ahí".

A la pregunta de si estaría dispuesto a someterse a una prueba de ADN para evidenciar que Matías Gregorio no es su hijo, Soto respondió que "por supuesto que sí, porque no tengo nada que esconder". Además, convencido aseguró que "no podría ir por la vida teniendo el .01 por ciento de duda" de que tiene un hijo al que no ha reconocido.



