Ex de Ninel Conde jura que nunca la llamó prostituta

En medio de la batalla legal de la actriz Ninel Conde y su expareja, Giovanni Medina por la custodia del pequeño Emmanuel, estalló un nuevo escándalo luego de que una revista mexicana de espectáculos publicara una entrevista con Medina, en la que el empresario asegura que la cantante se prostituye.

A través de su cuenta de Twitter, Medina desconoció dichas declaraciones, argumentando que, si bien concedió la entrevista a la publicación, lo escrito en ella de ninguna manera corresponde a lo que él dijo: "Yo no di esas declaraciones, quien me conoce sabe que por simple prudencia jamás haría una declaración de ese tipo", dijo Medina en un programa de televisión, en donde también aseguró que procederá legalmente contra la revista.



Las fotos del cumpleaños del hijo de Ninel Conde al que fueron Marjorie de Sousa y su pequeño Matías Emmanuel, hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina, celebró el pasado 4 de noviembre su cumpleaños número 3, al cual llegó disfrazado de Spiderman. La fiesta, que tuvo temática de superhéroeres, se realizó en un salón de fiestas al oriente de la Ciudad de México. Ninel Conde estuvo al lado de su hijo menor en todo momento. Aquí la vemos disfrutando del show infantil que contrató para su pequeño. La actriz hizo una pausa en su agenda para celebrar a su hijo con una fiesta que tuvo una duración de cinco horas. A la mitad de la fiesta Emmanuel cambió su atuendo por el de otro superhéroe, personificando a Batman. Algunos de sus pequeños invitados también iban disfrazados. A la fiesta no fue invitado Giovanni Medina, padre del pequeño hijo de Ninel Conde. Sin embargo contó con la presencia de dos invitados muy especiales: Matías Gregorio, hijo de Julián Gil; y Majorie de Sousa, quien acompañó a su hijo de 9 meses. Ninel se ha identificado con Marjorie de Sousa por el proceso legal que ambas enfrentan con sus parejas por la custodia de sus respectivos hijos. Ahí notamos que Matías -quien vestía una camisa a cuadros- estaba acompañado por su nana, quien ya le está ayudando a dar sus primeros pasos, mientras Marjorie observaba en cuclillas los logros de su pequeño. El 'Bombón asesino' estuvo sentada con los pequeños amigos de su hijo Emmanuel. No cabe duda que Emmanuel es todo un galancito, pues el pequeño se la pasó rodeado de niñas. Emmanuel estaba muy atento a los shows que tuvo: uno de títeres y otro con los personajes de 'The Avengers', quienes acudieron a amenizar su fiesta. El hijo de la cantante estuvo muy consentido, y no sólo por parte de su madre. El pastel fue una original torre de cupcakes decorados con los distintos personajes de Avengers, que son los favoritos de Emmanuel. Ésta fue la mesa de dulces y regalos que disfrutaron los invitados.



El ex del 'Bombón asesino' reconoció, sin embargo, que sí tuvo un acercamiento con Ninel posterior al sismo del 19S que azotó a México: "Sí hubo un intento de recuperar esta familia, ella me buscó con este fin, me decía 'No neguemos a Emmanuel la oportunidad de una familia'". A pesar de este reencuentro, la pareja no volvió: "Yo fui el que decidió no seguir con esta relación, porque la condición era quitar la demanda que salvaguarda los derechos de mi hijo", aseguró.

A pesar de las polémicas declaraciones que se le atribuyen, el empresario señaló que aunque ambos mantienen una disputa legal, él siempre la iba a defender y apoyar, pues se trata de la madre de su hijo: "Lo intentamos, ella viéndome a los ojos (Ninel) me pidió perdón y yo hice lo propio".



La disputa por la custodia del pequeño Emmanuel, quien tiene 3 años, sigue entre Conde y Medina, por lo cual ambos acudieron este 7 de noviembre a una audiencia con el juez para dar seguimiento al caso.



Ésta no es la primera vez que Medina ha descalificado a la cantante, ya que en repetidas ocasiones manifestó que es una mala madre, que abandona a su hijo y prefiere salir de fiesta.