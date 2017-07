Esto sabemos de la supuesta pelea a golpes de Alejandro Tommasi y su esposo

Fue el pasado fin de semana que Alejandro Tommasi y Óscar Alberto Ruiz terminaron su relación, luego que llegaran hasta los golpes a consecuencia de una infidelidad.

Los hechos, según versión de Óscar Alberto, fueron que él viajó a Tabasco y a su regreso se enteró que el primer actor había tenido intimidad con cuatro jóvenes, lo que causó la discusión, según declaró al periódico mexicano 'Basta': "No estoy bien, esa es la realidad. Descubrí que mi marido usa drogas y es infiel, y cuando lo confronté, me agarró a patadas y me tiró los dientes. Tengo todo el cuerpo lleno de moretones".



Alejandro Tommasi y Oscar Ruiz se casaron en Las Vegas. La pareja conformada por Alejandro Tommasi y Óscar Ruiz viajó a Las Vegas para formalizar su compromiso y por fin casarse. El 10 de abril se dieron el "sí" en la llamada 'Ciudad del pecado'. Esta es la segunda ocasión en que Óscar y Alejandro se casan, pues en el año 2011 ya lo habían hecho, pero por problemas entre ambos decidieron terminar su relación, esto en el año 2015. La pareja se lleva más de 20 años de diferencia, pero es eso lo que los hace complementarse y vivir felices, pues ya llevan un poco más de 14 años de relación. El amor se dio cuando mientras Óscar era manager del Tommasi, ahí quedaron profundamente enamorados. Alejandro Tommasi le pidió matrimonio a Óscar en un romántico viaje que hicieron a París, esto mientras cenaban en la Torre Eiffel.

En seguida de los golpes, Óscar fue al Ministerio Público para levantar un acta contra Tomassi por lesiones, entre las cuales se encuentran dos dientes y varios golpes y moretones.

Univision Entretenimiento buscó al primer actor para saber su versión de lo sucedido, y nos compartió en exclusiva: " Todo lo que está diciendo Óscar son mentiras, es completamente al revés, tengo pruebas. Yo no quería hacer de esto un circo, pero esta familia me ha deshecho la vida",

A pesar del momento difícil por el que pasa, el actor se sinceró: "Honestamente para mí ha sido muy difícil este muchacho, ha hecho muchas cosas, se ha autogolpeado, me rompió puertas, en fin. Ya daré yo una explicación en unos días, ya todo lo tiene la policia judicial, él ahora tiene una orden de restricción porque me amenazó con matarme desde hace tiempo, por eso me casé con él".



Tommasi aseguró que dará la cara muy pronto para detallar lo que está viviendo: "Yo daré la cara a las cámaras y difundiré un comunicado de prensa para explicar todo, lo único que te puedo decir por ahora es que son puras mentiras, yo nunca lo toqué, él fue el que me rompió la cara y estoy casi perdiendo un ojo".

En unos días el actor dará su versión ante los medios de comunicación a través de un comunicado de prensa.