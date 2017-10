¿Está solita? Galilea Montijo se fue de vacaciones a Hong Kong

Galilea Montijo se encuentra nuevamente de vacaciones en el continente asiático: “Buenos días Hong Kong”, escribió la conductora de ‘Hoy’ en su cuenta de Instagram, al lado de una fotografía donde se puede ver la ciudad.

Este mensaje fue escrito en su perfil el 29 de octubre de 2017. Sin duda lo que más llamó la atención fue que su esposo, Fernando Reina Iglesias, no le ha dado ningún 'Me gusta' a la publicación, además de que al parecer no viajó con ella, pues justamente un día antes él compartió una fotografía con su hijo, Mateo, presumiendo su disfraz de soldado mexicano.



Galilea no ha compartido más momentos de sus vacaciones, lo cierto es que desde el pasado 30 ya no está en la conducción del programa, al que se espera regrese en 15 días, después de este viaje.

Su compañera y amiga Gretell Valdés también le escribió: “Me traes algo”. Apenas en agosto pasado Galilea se fue de vacaciones a Tailandia con su esposo para celebrar su aniversario de bodas. Durante ese viaje no dejaron de compartir su experiencia, de ahí que resulte extraño que en esta ocasión ambos han guardado silencio en sus respectivas redes sociales.



De hecho, sus fans le han pedido que se manifieste y comparta fotos y videos de sus vacaciones, pero no ha sucedido.