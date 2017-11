"El dolor más grande" de Ana Brenda: la actriz se despidió de su padre con un mensaje directo al corazón

Con un mensaje conmovedor, Ana Brenda Contreras rindió homenaje a su padre, Don Efraín, quien falleció sorpresivamente en MacAllen Texas, el 1 de noviembre. La protagonista de 'Lo imperdonable', escribió unas líneas en su página de Instagram.

"Hoy hace una semana me cambió la vida para siempre. Qué poco nos dicen sobre el dolor más grande que puede tener 'la niña de los ojos' de un papá. Gracias a todos por sus palabras, sus silencios, sus flores y su cariño".



"Estoy tranquila," añade "porque le di y le dije tanto, sobre todo en este último año; aunque sé que jamás me sentiré mejor sobre ya no compartir tanto que nos faltó", continuó la actriz, quien escribió este mensaje acompañado de una imagen que dice: "Me sonríe desde el cielo, lo sé".

Ana, quien recientemente estuvo en España para apoyar a su novio Iván Sánchez en el estreno del musical 'El guardaespaldas', y mientras la actriz se prepara para ingresar a las grabaciones de la nueva telenovela 'El despacho', en Televisa, concluyó el emotivo texto con una cita a su padre:

"Como decía mi papá, 'no me llore, mi Reina, que se ve fea, no le afloje ni se aflija'; hoy empiezo un nuevo proyecto con el corazón roto, pero feliz de estar en familia. Lo último que me dijo Epien (como la actriz llamaba cariñosamente a su papá) es que era excelente idea. Estaré bien, después de todo 'I am my father's daughter'".



Ana compartirá cartel en la nueva producción de José Alberto 'el Güero' Castro con Geraldine Bazán y Julián Gil.