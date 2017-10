Eduardo Yáñez se irá a México tras la cachetada al reportero: "Mi futuro no es muy prometedor"

Abatido, el actor de 57 años no descarta buscar ayuda profesional para superar la crisis en la que se encuentra luego de su agresión al reportero Francisco 'Paco' Fuentes, la semana pasada.

Temiendo "decir más barbaridades sobre el error que había cometido y enterrarme más", el actor mexicano Eduardo Yáñez calló hasta este jueves cuando al fin tuvo la calma para contar en El Gordo y la Flaca por qué insultó y cacheteó al reportero Francisco 'Paco' Fuentes, hace nueve días, en Los Ángeles, California.

Visiblemente consternado y nervioso, Yáñez, de 57 años, dio inicio a su primera entrevista sobre el incidente, disculpándose con 'Paco' Fuentes, el público, los periodistas y todas las personas a las que lastimó con su comportamiento "reprobable" en la alfombra roja de la presentación del servicio Pantaya, hace nueve días. "Ahora que estoy más calmado, puedo analizar la situación", confesó vía satélite a Raúl 'El Gordo' de Molina y Lili Estefan.



El incidente con Fuentes resonó con fuerza a nivel mundial y ha tenido repercusiones que Yáñez no puede enfrentar solo. "Ahora tengo que irme, por un tiempo. Tengo que ir a mi país, tengo que ir con las gentes que me quieren (quebrándosele por primera vez la voz), con las gentes que me conocen bien y reflexionar sobre mi, sobre esto; quizás buscar ayuda profesional y empezar de nuevo", adelantó.

En cuanto a lo ocurrido el martes 10 de octubre, recordó que ya le había dicho a Fuentes que no hablaría de su vida personal. "Le dije en un tono muy respetuoso y educado que no iba hablar de mi vida personal a lo que él insistió... Y perdí el 'cool' y se me fue la onda".

'Paco' Fuentes le preguntó a Eduardo Yáñez qué pensaba de que un hijo pidiera ayuda económica a través de internet para arreglar su carro tras un accidente en vez de recurrir a su papá. Esa insistencia fue percibida por el actor como que "se estaba burlando de mi situación respecto a mi hijo... Y ya me regresé con la mente totalmente cegada".



Su agresión le costó que de inmediato la empresa que lo había invitado al evento para promover el servicio de transmisión de películas y series en español, le prohibiera que hasta "los mencione, por la situación".

El actor reveló que consultó con otros profesionales y amigos cómo podía enmendar lo ocurrido y uno de ellos, Guillermo Arriaga, le dijo que "justamente, tengo que buscar ayuda profesional...", entre otras cosas. En plena transmisión de El Gordo y la Flaca, Eduardo Yáñez se declaró "incapaz para manejar, en este momento, las cuestiones de la prensa que tienen que ver con algo muy profundo para mi (su hijo y su mamá), no tengo esa habilidad... Nunca ando en fiestas, ni en alfombras, ni en premieres, porque quizás tengo problemas de convivencia en general. Por eso mi círculo de amigos es muy cerrado y casi nunca salgo a la calle, para no cometer errores", confesó.

De su incidente con 'Paco' Fuentes, aceptó, ha recibido una gran lección. "Sé que mi futuro no es muy prometedor, pero por eso mismo tengo que ir a trabajar en mi mismo", concluyó.