Daniel Arenas se hizo un tratamiento estético y nos lo contó en exclusiva

El actor Daniel Arenas se injertó barba y aunque en un principio se mostró renuente para confírmalo, reconoció este asunto en declaraciones a Univision Entretenimiento : “No hablo de esos temas, son muy personales... No fue por vanidad, fue por el nuevo personaje que interpreto, necesitaba más carácter verme de más edad y por eso la canita, se trataba de explotar lo que es de uno y dar una ayudadita”. Su cambio ameritó 3 meses, confesó en exclusiva.



Daniel Arenas es el escolta más sexy de las telenovelas Daniel Arenas fue un valiente y sexy guardaespaldas en 'Despertar contigo'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La actuación de Daniel Arenas en 'Despertar contigo' nos ha dejado con un gran sabor de boca. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Sin duda su personaje Pablo Leal se ha robado nuestros corazones. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ha interpretado a un guapo y sexy escolta. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Y como guardaespaldas su vida ha estado en peligro en varias ocasiones. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Su valentía lo ha sacado adelante y ha enfrentado cada peligro con valor. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde el primer capítulo, se convirtió en el ángel guardián de Aura Cristina Geithner, gracias a él su personaje de Antonia sobrevivió a varios intentos de secuestro. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Aunque ha recibido varios golpes, ninguno ha sido tan doloroso como los del corazón. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Con Ela Velden ha vivido un romance lleno de obstáculos y de pasión. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sara Corrales también ha suspirado por sus encantos, pero no ha podido conquistarlo. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Y también Natasha Esca ha enloquecido con la guapura del escolta. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Sin embargo, el dulce Pablo nunca ha olvidado su amor por la bella Maia Alcalá (Ela Velden). Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esperamos que su amor finalmente se libre de barreras y puedan ser felices por siempre. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Además de aventuras, Daniel Arenas nos regaló momentos muy divertidos. ¿Recuerdas cuando bailó como Jean-Claude Van Damme? Foto: Televisa | Univision 0 Compartir La risa estuvo con él en cada capítulo. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La comedia se le da muy bien, nos hizo reír con las ocurrencias de Sara Corrales. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Daniel Arenas ha conquistado a más seguidoras con este papel. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Su carisma contagió a todo el elenco de 'Despertar contigo'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Se llevó súper bien con todo el elenco. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Este galán colombiano nos conquistó desde su debut en las telenovelas. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Cómo olvidar su participación en la telenovela 'Teresa'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde entonces este cuero de hombre se ganó millones de seguidoras. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Poco a poco siguieron los éxitos para Daniel. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir También pudimos disfrutarlo como ‘Willy Boy’ en la telenovela 'Amorcito corazón'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En ese papel, lo vimos robarle el corazón a mujeres de todas las edades. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir El guapísimo Daniel Arenas nos deleitó la pupila al estelarizar el melodrama 'Corazón indomable', ¿lo recuerdas? Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Otro melodrama donde pudimos disfrutarlo fue en 'La gata'. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su físico y gran talento lo llevaron a convertirse en un apuesto galán de telenovela. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Desde pequeño ya pintaba para ser todo un conquistador. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Con el paso del tiempo Daniel se convirtió en un auténtico bombón. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tiene la sonrisa perfecta que enamora a cualquiera. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Daniel aprovecha sus ratos libres para mantener su cuerpo en perfectas condiciones. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Nos encanta que presuma sus bien torneados músculos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Además de ser un bombón, a lo largo de su carrera ha demostrado su profesionalismo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Daniel ha ganado varios premios por sus estupendas actuaciones. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Le encanta compartir con sus seguidoras los momentos importantes en su vida. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y las consiente con fotografías que comparte en las redes sociales. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Esperamos verlo muy pronto en otra telenovela. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Es un excelente actor y nos encanta verlo en la pantalla. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Indiscutiblemente en 'Despertar contigo' demostró que es un profesional. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Este guapo colombiano nació un 30 de marzo de 1979 y es el menor de sus cinco hermanos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El actor también es un amante de los libros, su obra favorita es 'Cien años de soledad' de Gabriel García Márquez. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en No sólo la televisión ha gozado de su talento. El cine también lo ha visto brillar. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir En el 2011 participó en 'Poquita ropa', la cinta protagonizada por el cantautor Ricardo Arjona. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir En el teatro ha sido parte de las puestas en escena 'Jesucristo superestrella', 'Hércules, el musical' y 'Qué rico mambo'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Entre sus sueños está convertirse en director de cine y televisión. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir En el 2010 llegó a México para probar suerte en las telenovelas y no se equivocó. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Se ha convertido en un galán infaltable de nuestras pantallas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y ya lo estamos extrañando desde ahora. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir

El actor colombiano de 30 años de edad se acepta tal cual es: “Yo me siento feliz con mi edad, con lo que tengo y con lo que no, creo que esa es parte del amor propio de saber que uno tiene o no tiene ciertas cosas y ser feliz con eso”.



publicidad

Arenas, es un hombre que pocas veces habla de su vida privada y mucho menos se le ve en eventos sociales: “Soy una persona muy inactiva en redes sociales, no voy a fiestas ni eventos, nunca estoy en alfombras rojas, no me gusta, soy un artista muy distante a lo que normalmente un artista es”.



Participantes de 'La Reina de la Canción' besaron al actor Daniel Arenas Univision 0 Compartir

“Es más bien que no me encanta el hecho de ser famoso, yo pertenezco a una familia a un grupo de amigos, a un colegio el cual me hizo ser quien soy hoy en día. Atesoro mucho a mi familia que es muy unida y muy hermosa a mí me encanta salir del set se grabación y seguir siendo Daniel Arenas, el hijo de Leonor y Jorge Enrique y nadie me cambia eso”, comentó Daniel quien actualmente está grabando la telenovela ‘Mi marido tiene familia’.

En dicha telenovela, Daniel comparte créditos con Zuria Vega y Yahir, con quien se dijo había tenido algunas diferencias: “No tengo problemas con nadie gracias a Dios, en mi vida no tengo un solo enemigo y si tengo alguien que causó rencor en mi vida eso lo olvidé”, concluyó.