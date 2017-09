Daddy Yankee hace un llamado de emergencia y aportan miles de dólares en donativos

El cantante puertorriqueño usó sus redes sociales para pedirle al público de las ciudades (Nueva York, Connecticut y Chicago) donde llevará su gira en Estados Unidos que aporten comida y artículos de primera necesidad para ayudar ante la emergencia nacional en ambos países.

“Es intenso estar en medio de una gira y a la misma vez tu corazón en tu isla, tienes que a la vez trabajar, el trabajo no para, tienes que atender a tu gente, es un choque de emociones gigantesco en este momento no solo para mí, sino para mi equipo de trabajo estamos con el corazón en Puerto Rico y estamos trabajando porque pues el ‘show must go on’, los empresarios pues tienen unas metas y hay que cumplirla y honrarlas. Pero sí, estamos aquí trabajando, estamos proactivos”, dijo el reggaetonero boricua.



Los famosos se estremecen por el terremoto de México y el huracán María en Puerto Rico Marjorie de Sousa suplicó: "Dios ten piedad. (Aquí) en oración, pasando el susto más grande de nuestras vidas. Pidiendo por los afectados, escuelas, edificios. Padre nuestro que estás en el cielo..." Foto: Instagram / Marjodesousa | Univision 0 Compartir William Levy: "Mis oraciones están con toda mi gente en #México después de este terremoto de 7.1. Pidiendo que estén todos bien". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La actriz, cantante y conductora dominicana, Charytín Goyco, pidió paz también para quienes están como ella, con un hijo en estos países afectados por fenómenos de la naturaleza. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ana Patricia Gámez, de Despierta América y Mira Quién Baila, pidió paz, esperanza y fe para superar los daños causados por el terremoto en México. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Luis Fonsi, cantautor del mega éxito del verano 'Despacito' elevó una oración por Puerto Rico: "Dios, protege a la isla del encanto y a todo el caribe. En tus manos estamos...". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La cantante Belinda dijo que el temblor de este martes en México se sintió horrible. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desesperada, la actriz Eiza González publicó: "Por favor, ayuden a México... La ciudad entera se está derrumbando. Hay fuegos, escapes de gas y los edificios se están cayendo. Hay gente atrapada en los escombros. Necesitamos toda la ayuda que nos puedan dar. Por favor, ayuden a MEXICO". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Miss Universo 1993, la actriz y modelo Dayanara Torres pidió a Dios que proteja a Puerto Rico del huracán María: "Nuevamente de rodillas ante ti... Protege a nuestra gente, hogares, nuestras familias... Para ti nada es imposible... Tú todo lo puedes. En ti confiamos". Foto: Instagram / Dayanarapr | Univision 0 Compartir Con emoticones, el cantautor colombiano Maluma expresó su solidaridad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz mexicana Jacqueline Bracamontes invitó al pueblo a encadenarse en oración. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Junto a esta imagen, Farruko escribió: "Dios mío, cuídanos y guárdanos. Yo lo voy a pasar (el huracán) aquí con mi gente y los míos. Vamos pa' encima. Ten misericordia de nosotros". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La conductora Andrea Legarreta aprovechó para compartir información útil para la población. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La hija de Jenni Rivera, la cantante y empresaria Chiquis Rivera se solidarizó y aprovechó para pedir ayuda para los damnificados. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Maripily Rivera: "Mi Dios, antes de dormir te pido de rodillas por mi bella isla del encanto. Que me la protejas completamente a todos mis boricuas y familiares. Te pido por tu gran amor los protejas del peligro mi Dios. Bendícelos mi Dios con tu protección divina". Foto: Instagram / Maripily Rivera | Univision 0 Compartir La conductora peruana Laura Bozzo hizo un llamado a la calma. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Daddy Yankee le recordó a los puertorriqueños que Dios nunca los abandona. "Somos gente fuerte y de fe, y sabemos que Dios nunca nos desampara. Esto es una prueba más para dar lo mejor de cada uno y unirnos como un solo pueblo". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Shaila Dúrcal comenzó a rezar por todos en México, tan pronto se enteró del terremoto. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El actor Diego Luna aplaudió a su pueblo al tiempo de que se aseguró de contar que su familia estaba bien. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El coreógrafo español Toni Costa, solidario con la tierra que vio nacer a su compañera y madre de su hija, Adamari López. Foto: Instagram/ @tonicosta4 | Univision 0 Compartir Miss Universo 2010, la actriz Ximena Navarrete, rogó por la protección divina. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Desde Puerto Rico, donde aguarda por el paso del poderoso huracán María, el reggaetonero Don Omar envió cariño a México. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Dios protege a mi Puerto Rico y dale fuerza a la gente de México" fue el mensaje publicado por Jennifer López en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



Además de recaudar agua, pañales desechables y comida de bebé, entre otras cosas, la fanaticada ya ha aportado hasta el momento más de 65,515 dólares a la entidad ‘Feeding America’, la cual llevará comida a los 78 municipios de la isla.

“Estamos recolectando para la gente de Puerto Rico, así que no te vayas sin dejar tu donativo y pasa por los camiones y deja lo que quieras, ropa, agua, dinero y lo que quieras. Vamos a levantar a esta tierra y vamos a reconstruirla y hacerla renacer de las cenizas. Vamos a hacer ese proyecto bien bonito”, dijo el ‘Big Boss’ a los casi 5,000 asistentes a su concierto al Ford Amphitheater de Coney Island.

Más de 50 voluntarios de varias nacionalidades se dieron cita a las afueras del concierto para recibir el donativo que pudo llenar al menos cuatro camiones mientras el boricua ofrecía su concierto a la fanaticada de Nueva York.



"Se me paran los pelos": Julián Gil relata cómo vivió el terremoto de México y lo que está sufriendo por el paso del huracán 'María' en Puerto Rico Univision 0 Compartir



“Gracias por todas las llamadas, emails, acercamientos. Esto es solo el comienzo. ¡Los espero esta noche en Chicago! Nuevamente gracias a todos los voluntarios y héroes comunitarios y a los medios de comunicación por llevar nuestro llamado”, escribió hace pocas horas el cantante en Facebook.

El también cantante del éxito musical ‘Despacito’ se presentará esta noche en Chicago y el domingo estará en el estado de Connecticut, en el Grand Theater at Foxwoods.