Con los ojos aguados, Marco Antonio Regil confiesa que tiene las cenizas de su mamá en su cuarto

Cuatro meses después del fallecimiento de su madre el conductor de televisión Marco Antonio Regil contó, en una entrevista exclusiva con Univision que todavía conserva las cenizas de doña Irma Sánchez en su cuarto.

"No me he podido desprender de sus cenizas" compartió Regil, con la voz entrecortada. "Yo sé que no es ella pero me agarro un poquito de eso y en el momento en el que esté listo para dejar esa parte física de ella la dejaré ir, no tengo ninguna prisa", agregó.



"Con Doña Irma, unos meses después de que me trajo a este mundo" (Febrero 5, 2017)

"Les platico un poquito sobre Doña Irma, la mujer que me dió la vida. Cantar fue siempre su gran pasión y aquí está cuando tenía 18 años de edad... Sus papás no le permitieron dedicarse a esto profesionalmente, pero amó la música mexicana toda su vida... Su voz vivirá por siempre en mi corazón" (Febrero 5, 2017).

"Recuerdo que uno de mis sueños más grandes era llevar a mi mamá a viajar, pues hasta entonces ella no había tenido los recursos económicos para hacerlo. Aquí en Diciembre de 1999 cuando hacíamos "Atinale al Precio" pude por fin cumplirle sus sueños de conocer otros lugares del mundo y fuimos al hermoso Puerto Rico ..." (Febrero 4, 2017)

"1999, era el día de las madres.. con mis hermanos Raúl y Jorge en Atínale al Precio después de darle una carta homenaje a mamá en el especial donde celebramos a las mamás. Recuerdo lo feliz que ella estaba!!" (Febrero 6, 2017).

Los restos de su madre y el camisón que usó durante sus últimos días de vida , es lo único que conserva de ella, "esa misma noche recogieron todo y donaron toda la ropa", recordó.

De acuerdo al conductor, la última voluntad de doña Irma Sánchez, quién padecía la enfermedad de Alzheimer, era ser cremada y que sus restos se esparcieran en el mar, un deseo que tiene planeado cumplir cuando llegue el momento.

"El día que lo haga cumpliré su voluntad y me gustaría llevarla al mar y llevarle mariachi y cantarle el 'Cielito lindo' de fondo", describió.

El también locutor ha dedicado espacios en radio y televisión a hablar sobre cómo ha sobrellevado el que califica como un "dolor desgarrador" y "la tristeza más grande" que ha sentido en su vida.



"El dolor ha sido siempre mi gran maestro. Mi mamá me enseño a verlo así, como una bendición de Dios... la felicidad depende de cómo te relacionas con lo que sucede", concluyó.