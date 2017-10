Citaba a famosas a un hotel para hablar de trabajo y aparecía desnudo: el atroz relato de las víctimas de Harvey Weinstein

Si usted vio 'The Lord of the Rings', 'Pulp Fiction', 'Shakespeare in Love' o 'Scary Movie', usted ha visto películas que no se habrían estrenado si no hubiera sido por Harvey Weinstein. Esas son sólo unas de las 331 películas que produjo uno de los hombres más poderosos que ha tenido la industria del cine, un poder que utilizó de una manera criminal.

El director Quentin Tarantino se declaró "aturdido y desconsolado" por las revelaciones que salieron sobre Weinstein, amigo suyo y gran impulsor de su carrera. La actriz Rose McGowan escribió en su Twitter: “Cualquiera que haga negocios con [dejó un espacio en blanco] es cómplice”. Meryl Streep, quien trabajó con Weinstein en las películas 'August' y 'Iron Lady' y llegó a decir que era "Dios", dijo sobre el escándalo: "Las lamentables noticias que han salido acerca de Harvey Weinstein nos han conmocionado a todos los que hemos estado bajo su dirección en diversos proyectos". Woody Allen dijo que Weinstein era un "hombre triste y enfermo".



Las viste en estas películas y no sabías que fueron acosadas sexualmente por Harvey Weinstein La actriz Rose McGowan protagonizó la serie "Charmed" a partir de la cuarta temporada y hasta el final de la serie en 2008. Ella ha sido una de las principales acusadoras de Harvey Weinstein, productor de Hollywood que abusó sexualmente de varias actrices. Foto: Charmed | Univision 0 Compartir Rose McGowan, "evitar litigios y comprar la paz". que en una entrevista a BuzzFeed en 2015 ya hizo referencia a un "depredador sexual" que campaba por Hollywood, llegó a un acuerdo legal con Weinstein en 1997 por valor de 100,000 dólares. Según The New York Times, el documento legal "no debe ser interpretado como una admisión" de Weinsten, pero tenía la intención de 0 Compartir Pearl Harbor es una película de 2001 estelarizada por Kate Beckinsale, Ben Affleck y Josh Hartnett. Kate ha sido una de las actrices que ha denunciado públicamente al productor Harvey Weinstein por abuso sexual. Curiosamente, su coprotagonista, Ben Afleck, resultó salpicado por el escándalo, porque se pronunció en contra del productor y aseguró no tener conocimiento del caso, para luego ser desmentido por la actriz Rose McGowan. Foto: Pearl Harbor | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Kate Beckinsale relató en un post en su Instagram una mala experiencia con Weinstein a los 17 años: "Abrió la puerta con su bata de baño. Yo era increíblemente ingenua y joven y no me pasó por la cabeza que este hombre mayor, poco atractivo, esperara que yo tuviera algún interés sexual en él. Después de rechazar alcohol y decirle que tenía escuela por la mañana, me fui, inquieta pero ilesa. Unos años más tarde me preguntó si había intentado algo conmigo en esa primera reunión. Me di cuenta de que no podía recordar si me había agredido o no. Le dije que no profesionalmente muchas veces a lo largo de los años, algunas terminaron con él gritándome llamándome 'coño' y amenazándome". relató enuna mala experiencia con Weinstein a los 17 años: "Abrió la puerta con su bata de baño. Yo era increíblemente ingenua y joven y no me pasó por la cabeza que este hombre mayor, poco atractivo, esperara que yo tuviera algún interés sexual en él. Después de rechazar alcohol y decirle que tenía escuela por la mañana, me fui, inquieta pero ilesa. Unos años más tarde me preguntó si había intentado algo conmigo en esa primera reunión.Le dije que no profesionalmente muchas veces a lo largo de los años, algunas terminaron con él gritándome llamándome 'coño' y amenazándome". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Ashley Judd participó en la película "Where the Heart Is", en el año 2000, al lado de la ganadora del Óscar, Natalie Portman. Irónicamente, el personaje que interpretaba Ashley en esta película era el de una mujer que se enamoraba de hombres violentos y abusadores. Foto: Where the Heart Is | Univision 0 Compartir Ashley Judd contó a The New York Times que Weinstein la invitó a desayunar en un hotel de Beverly Hills. Aunque ella pensó que la reunión se celebraría en una de las zonas comunes, se encontró con que fue convocada en la suite del productor. Weinstein le preguntó si podía darle un masaje. Judd se negó. El productor ofreció entonces frotarle el hombro. Cuando la actriz volvió a negarse, Weinstein la intentó conducir a su armario para que le "ayudara a elegir la ropa" y después hacia el baño. Le ofreció que lo mirara mientras tomaba una ducha. "Dije que no de muchas maneras, muchas veces, y siempre me volvía con algo nuevo". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin duda, la película "Girl, Interrupted", protagonizada por Angelina Jolie y Winona Ryder, significa un parteaguas para la exesposa de Brad Pitt. Gracias a su actuación, la actriz ganó el Oscar a "Mejor Actriz de Reparto" durante la entrega del año 2000. Foto: Girl, Interrupted | Univision 0 Compartir En declaraciones a The New York Times, la estrella de Hollywood Angelina Jolie dijo que Weinstein intentó obtener sus favores sexuales en una habitación de hotel en los años 90. "Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud y, como resultado, decidí no trabajar con él de nuevo y advertí a otras cuando lo hicieron. Este comportamiento hacia las mujeres en cualquier campo, en cualquier país, es inaceptable". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La actuación de la actuación de Mira Sorovino en la película "Mighty Aphrodite", de 1995, le valió a la actriz el Oscar a "Mejor Actriz de Reparto". Sin embargo, la carrera de la actriz no logró brillar como se creyó entonces. Es posible que el poder del productor Harvey Weinstein y las negativas de Sorovino para acceder a prácticas sexuales con él, tuvieron que ver con el poco reconocimiento de su talento. Foto: Mighty Aphrodite | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mira Sorvino dijo a The New Yorker que en una habitación de hotel de Toronto en 1995 el productor la agredió: "Empezó a masajear mis hombros, lo que me hizo sentir muy incómoda, y luego intentó hacer algo más físico, perseguirme". Según relató la actriz, trató de protegerse de él, diciéndole que estaba contra su religión salir con hombres casados. Luego se marchó de la habitación. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La actriz francesa Léa Seydoux se convirtió en una de las afamadas "chicas Bond" al coprotagonizar la última entrega de la legendaria serie de peliculas de James Bond, al lado del actor Daniel Craig, en 2015. Foto: Spectre | Univision 0 Compartir asaltarla en su habitación de hotel, a la que entró en compañía de la asistente de Weinstein, que enseguida los dejó solos. "Tenía una mirada lasciva. Estaba usando su poder para tener relaciones sexuales", Es grande y gordo, así que tuve que ser fuerte para resistirme. Salí de su habitación, completamente disgustada. Pero no le tenía miedo. Porque supe qué clase de hombre era todo el tiempo". La actriz francesa Léa Seydoux describió como el productor intentó, a la que entró en compañía de la asistente de Weinstein, que enseguida los dejó solos. "Tenía una mirada lasciva. Estaba usando su poder para tener relaciones sexuales", escribió un artículo en el periódico The Guardian . "Estábamos hablando en el sofá cuando de repente saltó sobre mí e intentó besarme. Tuve que defenderme.. Salí de su habitación, completamente disgustada. Pero no le tenía miedo. Porque supe qué clase de hombre era todo el tiempo". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cara Delevigne protagonizó la película "Valerian and the City of a Thousand Planets", un film de aventuras y ciencia ficción, género en el que la modelo hizo su debut. Foto: Valerian and the City of a Thousand Planets | Univision 0 Compartir Cara Delevigne relató en un comunicado que, durante una reunión que tuvo con Weinstein, él alardeó de todas las mujeres con las que se había acostado en Hollywood y la invitó a su habitación. Ella accedió y cuando subió se encontró otra mujer en la estancia. El productor les propuso que se besaran (Delevingne es bisexual y también relató cómo el productor le hizo preguntas inapropiadas sobre su orientación sexual). La modelo se escabulló y dijo que tenía que marcharse, pero antes de hacerlo Weinstein trató de besarla. "Me sentí culpable como si yo hubiera hecho algo malo". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Sin duda el personaje de Pepper Potts, asistente y exnovia de Tony Stark, encarnado por la actriz Gwyneth Paltrow, ha sido de los más recordados de la saga, no en vano, se le extraño en la película "Capitan America: Civil War" y los fanáticos festejaron su regreso en "Spiderman: Homecoming". Foto: Iron Man | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cuando Gwyneth Paltrow tenía 22 años y estaba a punto de comenzar el rodaje de la película 'Emma'. Por esos días, Harvey Weinstein la convocó a su suite en el hotel Peninsula Beverly Hills para una reunión de trabajo. Sin embargo, el productor puso sus manos sobre ella y le insinuó que se fueran a la habitación para darse unos masajes. "Yo era una niña", dijo la actriz a The New York Times. "Estaba petrificada". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La actriz italiana Asia Argento protagonizó la pelicula de acción XXX, al lado de Vin Diesel, en 2002. Desde entonces ha hecho diferentes películas. algunas de corte independiente. Foto: XXX | Univision 0 Compartir La actriz italiana Asia Argento dijo a The New Yorker que fue invitada a la habitación de Weinstein en un hotel de la rivera francesa donde supuestamente había una fiesta. Pero Weinstein estaba solo, en albornoz y con una botella de loción. Argento aceptó a regañadientes dar un masaje al productor. Él le quitó la falda, forzó sus piernas, y le chupó el sexo, mientras la actriz le pedía repetidamente que parara. "Me aterrorizó, y él era tan grande", dijo. "No se detenía. Fue una pesadilla." En algún momento, Argento dejó de decir no y fingió placer, porque pensó que era la única manera en que el asalto terminara. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin duda, la película "Pulp Fiction", del afamado director Quentin Tarantino, se ha convertido en una referencia del mundo pop. La actriz Rossana Arquette participó al lado de John Travolta, Uma Thurman y Samuel L. Jackson, en 1995. Foto: Pulp Fiction | Univision 0 Compartir Rosanna Arquette contó a The New Yorker que a principios de la década de los 90 Weinstein le pidió que se reuniera con él en un hotel de Los Ángeles. Cuando llegó a su habitación Arquette se encontró con el productor en albornoz: le dijo que le dolía el cuello y que necesitaba un masaje. Tomó su mano y la puso en su cuello. Cuando ella la retiró, le volvió a agarrar la mano y se la puso en el pene, que estaba a la vista y en erección. Arquette se escabulló y Weinstein le dijo que estaba cometiendo un grave error al rechazarlo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La actriz británica Romola Garai protagonizó la película "Dirty Dancing: Havana Nights" al lado del actor mexicano Diego Luna, en 2004. Foto: Dirty Dancing | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz británica Romola Garai contó al periódico The Guardian que, como otras actrices, acudió a un "casting" en la habitación de hotel de Weinstein en Londres, donde el productor la recibió en bata. "Yo sólo tenía 18 años. Me sentí violada por ello, ha permanecido de forma muy clara en mi memoria". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La actriz Jessica Barth participó en las películas Ted y Ted II, interpretando el papel de una modelo novia del nada tierno oso de peluche, protagonista de la película. Foto: Ted | Univision 0 Compartir La actriz Jessica Barth dijo a la revista The New Yorker que se reunió con Weinstein en su habitación de hotel. Cuando llegó, el productor le propuso que le diera un masaje desnudo en la cama. "Entonces, ¿qué pasaría si, digamos, tomáramos champán y me quitara la ropa y me dieras un masaje?", le dijo. Barth se negó y Weinstein le contestó diciéndole que tenía que adelgazar. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Claire Forlani protagonizó al lado de Brad Pitt y Anthony Hopkins la cinta "Met Joe Black", en 1998. Foto: Meet Joe Black | Univision 0 Compartir La actriz Claire Forlani contó en su cuenta de Twitter que escapó en cinco ocasiones de Weinstein. "No me pasó nada con Harvey, [y] con eso quiero decir: escapé cinco veces. Tuve dos reuniones en el hotel Península por la noche con Harvey y todo lo que recuerdo fue que me agaché, me zambullí y, finalmente, salí de allí sin que me babearan, bueno, solo un poco. Sí, se sugirió el masaje... Recuerdo que me habló de todas las actrices que se habían acostado con él y lo que había hecho por ellas". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En 1998, la actriz francesa Judith Godrèche protagonizó, al lado del actor Leonardo Dicaprio, la película "The Man in the Iron Mask", uno de sus trabajos más recordados a lo largo de su carrera. Foto: The Man in the Iron Mask | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz francesa Judith Godrèche denunció a The New York Times que Weinstein le pidió un masaje durante una reunión en una suite de un hotel. Cuando ella se negó, el productor argumentó ante la actriz que los masajes casuales eran una costumbre estadounidense. "Lo siguiente que supe es que se estaba presionando contra mí y quitándome el suéter", contó al periódico. Godrèche se apartó y salió de la habitación. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La actriz Heather Graham partició en la película de 1997 "Boogie Nights", interpretando a una bella y joven actriz porno llamada "Rollergirl", pues nunca se quitaba los patines. Foto: Boogie Nights | Univision 0 Compartir Heather Graham relató a Variety que Weinstein hizo un comentario sexual que la incomodó a principios de los años 2000. Así lo relató a la publicación: "Harvey Weinstein me llamó a su oficina. Había un montón de guiones en su escritorio. 'Quiero ponerte en una de mis películas', me dijo y me ofreció dejarme elegir cuál me gustaba más. Más tarde en la conversación, mencionó que tenía un acuerdo con su esposa: podía acostarse con quien quisiera cuando estaba fuera de la ciudad. Salí de la reunión sintiéndome incómoda. No había hecho una mención explícita a que, al protagonizar una de esas películas, tuviera que acostarme con él, pero el subtexto estaba allí". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir





Así operaba

El chef, escritor y presentador de televisión Anthony Bourdain tuiteó "¿ya podemos usar la palabra violador?". Emma Thompson dijo: "No creo que pueda ser descrito como un adicto al sexo, se trata de un depredador". Las mujeres que lo han denunciado no se han guardado los detalles sobre cómo operaba Harvey Weinstein y su conducta es digna de estos apelativos.

La actriz Lena Headey contó que en un Festival de Cine de Venecia le pidió que lo besara, pero ella se negó. Luego, Weinstein la invitó a una habitación de hotel en Los Ángeles, donde se negó a tener algo con él y su reacción fue agarrarla y sacarla del brazo y advertirle que no le fuera a contar a nadie. A la modelo Trish Goff le tocó la pierna, le agarró los senos y la cara e intentó besarla. Las actrices Gwyneth Paltrow, Rosanna Arquette, Lauren Holly, Ashley Judd y Mira Sorvino contaron que Weinstein les sugirió que se hicieran masajes durante encuentros en habitaciones de hotel para discutir posibles papeles en películas. Todas ellas se negaron. La actriz Asia Argento accedió a hacerle un masaje y fue violada.



publicidad

La actriz Lysette Anthony contó que la empujó dentro de su casa y la violó contra el perchero. La actriz Angie Everhart confesó que, durante un Festival de cine de Venecia, la acorraló en una habitación de un bote, donde Weinstein se paró en la puerta para evitar que huyera y se masturbó frente a ella. La actriz Minka Kelly cuenta que le ofreció darle una vida de lujos si se convertía en su novia. La actriz Eva Green recordó que tuvo que empujarlo para poder huir después de una reunión de negocios en París. La actriz Kate Beckinsale fue a verlo a una habitación de hotel y él la recibió en la puerta vestido sólo con una bata de baño. Weinstein le ofreció alcohol y ella lo rechazó y logró salir ilesa. "Unos años más tarde me preguntó si había intentado algo conmigo en esa primera reunión. Me di cuenta de que no podía recordar si me había agredido o no", recordó Beckinsale. A la actriz Léa Seydoux intentó besarla y recuerda que saltó encima suyo en un sofá en una habitación de hotel donde estaban discutiendo un papel. La modelo y actriz Cara Delevingne contó en su cuenta de Instagram que la invitó a una habitación de hotel y le pidió que besara a otra mujer.



¿Por qué ahora?

"Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud y, como resultado, decidí no trabajar con él de nuevo y advertí a otras cuando lo hicieron", confesó Angelina Jolie a The New York Times. Sin embargo, muchos se preguntan por qué mujeres con la voz y autoridad de Angelina Jolie hacen públicas las denuncias hasta ahora. Mike Domitrz, fundador del The DATE SAFE Project, le dijo a Univision Noticias que "en lugar de centrarnos en las acciones de los depredadores, decimos al superviviente que debería haber actuado de otra forma. Eso crea una cultura que hace muy difícil que reciban apoyo o se les crea”.

Por otro lado, TMZ conoció el contrato que Harvey Weinstein tenía con su compañía, The Weinstein Company, en donde se evidencia que existía todo un andamiaje corporativo para proteger a la empresa de sus acciones criminales. Si Weinstein violaba el código de conducta de la compañía debería reembolsar los costos judiciales en este orden: 250 mil dólares de multa por el primer incidente, $500 mil por el segundo, $750 mil por el tercero y un millón por caso adicional. Así las cosas, y sin importar el dinero, todo estaba dado para que sus crímenes continuaran por muchos años más.



publicidad