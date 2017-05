Céline Dion volverá a cantar el tema de 'Titanic' por el aniversario 20 de la película

La canadiense interpretará 'My Heart Will Go On' durante la premiación de los Billboard Music Awards 2017.

La cantante Céline Dion volverá a cantar 'My Heart Will Go On' en vivo la noche de los Billboard Music Awards 2017 para recordar el aniversario número 20 del filme Titanic. La canadiense de 49 años lanzó el tema el 22 de mayo de 1997, siete meses antes de que la película se estrenara.

"Esta canción significa mucho para mí, y ha jugado un papel enorme en mi carrera", dijo la cantante en un comunicado. "Es un gran honor tener la oportunidad de interpretar la canción en el escenario internacional de los Billboard Music Awards".



Dion describió Titanic como "un filme increíble cuyo legado continuará con las próximas generaciones" en su comunicado.

Los Billboard Music Awards se llevarán a cabo el 21 de mayo. En la edición de 1998 de esos mismos premios, el soundtrack de Titanic ganó el premio a Soundtrack Album of the Year. Además, 'My Heart Will Go On' ganó un Oscar y un Globo de Oro a Mejor Canción Original.



