Ryan Phillippe niega rotundamente romance con Katy Perry

El domingo pasado el actor Ryan Phillippe publicó un mensaje en redes sociales que despejó cualquier duda sobre un posible romance con la cantante Katy Perry.

"No estoy saliendo con Katy Perry" negó el Phillippe, "Apenas y la conozco. Por favor, dejen sobrevoar mi casa con helicópteros. Ella no está aquí", puntualizó.



I AM NOT DATING KATY PERRY. BARELY KNOW HER. PLEASE STOP FLYING HELICOPTERS OVER MY HOUSE. SHE IS NOT HERE.



thx