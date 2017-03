Para Selena Gomez trabajar en Disney Channel fue como ir en la secundaria más grande del mundo

En noviembre del 2015 durante el show de Victoria’s Secret, Gómez reveló que no tiene nada que envidiarle a los ángeles de la marca. La vimos con un look mucho más sensual en el que dejó claro que ha hecho ejercicio y presumió sus piernas estilizadas y bronceadas. Durante su presentación dejó claro que ya no es una niña y que es muy sexy. Foto: Getty Images | Univision.com

