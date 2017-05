Luis Miguel y Alejandro Fernández no retomarán su gira de conciertos

El abogado de Luis Miguel, Rafael Heredia, aclaró que aunque no existe ningún plan para retomar las presentaciones en conjunto, los cantantes buscarán un acuerdo que beneficie a ambos.

Mucho se ha especulado sobre el plan que tendrían los cantantes Alejandro Fernández y Luis Miguel de retomar la gira internacional de conciertos "Pasión Tour" (que debía realizarse entre abril y septiembre de 2016) y que los llevó a un pleito legal por incumplimiento de contrato de parte de 'El Sol'. Sin embargo, el abogado de Luis Miguel, Rafael Heredia, negó categoricamente esa versión.

"Eso no es cierto. Ahorita no hay nada más que terminar este asunto, es mentira. No hay ningún plan de retomar nada, solamente nos reuniremos la próxima semana para platicar entre abogados, pues somos amigos", dijo en exclusiva para Univision Entretenimiento.



Heredia -quien sorprendió hace unos días con su presencia en la corte de California para defender a Luis Miguel en el juicio que enfrenta en dicho estado- se negó a dar más detalles sobre el encuentro que tendrá con los abogados de Fernández.

"No puedo dar más detalles sobre ese caso, son cosas profesionales. Lo único que les puedo adelantar es que me reuniré con los abogados del señor Fernández la próxima semana", dijo.

Heredia agregó que no se trata de una reunión formal con los involucrados.

“Ambos buscaremos llegar a un acuerdo que beneficie a nuestros clientes o los perjudique lo menos posible. No definimos aún si la reunion se realizará en la Ciudad de México o en Guadalajara”, comentó Heredia.



En tanto, el abogado de Alejandro Fernández, Rodrigo Lazo, aseguró a Univison Entretenimiento que no hará declaraciones debido a lo delicado del asunto.

La reunión se llevará a cabo después de que Luis Miguel se presente en la audiencia prevista para el 11 de mayo en la corte de California relacionada a la demanda por incumplimiento de contrato interpuesta por su exrepresentante William Brockhaus.



En relación a esa demanda, el abogado Heredia adelantó que esperan buenas noticias para el cantante: "Voy a estar con él en la audiencia; ahí estamos negociando, vamos bien, vamos bien”, aseguró.