Muere Roger Moore, el actor que más veces hizo de James Bond

El actor británico Roger Moore falleció este martes a los 89 años víctima de cáncer, según anunció su familia a través de un comunicado en Twitter.

"Debemos compartir la horrible noticia de que nuestro padre, sir Roger Moore, murió hoy. Estamos todos devastados", se lee en el mensaje distribuido en esa red social.



With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg