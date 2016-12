Carrie Fisher, actriz de la Princesa Leia, sufrió ataque masivo al corazón en un avión

"Estoy en completo shock. @AnnaAkana y yo estábamos sentados al lado de Carrie Fisher en nuestro vuelo desde Londres y fue sacada del avión por EMTs (Emergency Medical Technician)". Esto trinó un pasajero al medio día del viernes 23 de diciembre, cuando Carrie Fisher aterrizó, a las 12:25 pm (PT) en el vuelo 935 de United Airlines en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX), terminal siete, puerta 74, proveniente de Londres. El vuelo aterrizó 15 minutos antes de lo previsto, algo que podría dar para pensar que el piloto pidió prioridad para aterrizar.



I'm in complete shock. @AnnaAkana and I sat in front of Carrie Fisher on our flight from London and she was just taken off the plane by EMTs — Brad Gage (@bradgage) December 23, 2016



Según Anna Akana, acompañante de Brad Cage, Fisher dejó de respirar, fue atendida con velocidad por el equipo de la aerolínea, un doctor y una enfermera que iban a bordo. "Me siento rara estar poniendo tweets de esto porque acabo de terminar su libro y estaba emocionada como fan al ver a su perro, Gary, en vivo".



Feel weird even tweeting about it but I JUST finished her book and was fangirling out over seeing her dog Gary in person. Gah. — Anna Akana (@AnnaAkana) December 23, 2016



La web de noticias del espectáculo TMZ comenta que sus fuentes les informaron que personas a bordo le administraron resucitación cardiopulmonar en el avión. Además, pasajeros en el aeropuerto la vieron inconsciente y con una máscara de oxígeno. El ataque la habría sorprendido en su silla de primera clase 15 minutos antes de aterrizar. Al parecer un médico y una enfermera que iban en la parte trasera del avión se acercaron a su silla a asistirla. Tardaron 15 minutos en sentir su pulso. Según NBC, oficiales les dijeron que la situación " no se veía nada bien". Los Angeles Times comenta que paramédicos de Los Angeles Fire Department la llevaron al hospital más cercano, el UCLA Medical Center.

Fisher se encontraba en Londres en la promoción de su nuevo libro, 'Princess Diarist', donde reveló que durante el rodaje de la primera película de Star Wars, "Episode IV, A New Hope", ella tuvo un romance de tres meses con Harrison Ford, que hacía el papel de Han Solo. Fisher tenía en ese momento 19 años, y Ford estaba casado y tenía 33.



@carrieffisher Big bookstore in L.A. Saw 2 of your books picked up! Did they put his book next to yours on purpose? pic.twitter.com/spDJh4XbEp — Grace (@glfaren) December 20, 2016





Además, Fisher se encontraba en Lonrdres grabando Catastrophe, una serie británica junto a la actriz Sharon Horgan. De hecho, Fisher compartió una foto hace tan sólo cuatro días en Londres junto a la actriz en su cuenta de Twitter: "Sharon Horgan y yo pretendiendo que nos caemos bien la una a la otra durante la grabación de Catastrophe en Londres".



Sharon Horgan & I pretending we like each other while filming Catastrophe in London.....Succeeding! pic.twitter.com/TFsuRJ5sRS — Carrie Fisher (@carrieffisher) December 19, 2016