Capricornio – Sábado 15 de abril 2017: Es tu día zodiacal ¡vívelo!

Sagitario

Evita situaciones confusas con personas indiscretas

Tu carisma y amigabilidad serán los factores claves que te colocarán en una posición cimera tanto dentro de tu trabajo como en tus relaciones sociales y amorosas. No obstante, en cuestiones de negocios, trata de actuar de una forma conservadora y no te metas en problemas aventureros con gentes que prometen mucho, pero no saben guardar ni cumplir sus promesas. Foto: Shutterstock | Univision

