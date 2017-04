Cantinflas tendrá serie biográfica

El Analfabeto - Inocencio Prieto y Calvo recibe una carta de un Notario donde se le pone en conocimiento que es heredero de la fortuna de su tío don Prisciliano Calvo y Velludo, dos millones de pesos, que no tiene más que reclamar mediante la presentación de su fe de bautismo como prueba de identidad. Sin embargo, Inocencio no sabe leer y va donde a una farmacia a buscar ayuda para que lean la carta, allí se siente avergonzado de que una niña pueda leer y el no. Es así donde comienza una travesía, en donde el documento de la herencia, es robado por un traidor que pretende usurpar el lugar de Inocencio y así cobrar la herencia. Por fortuna, todo se aclara, luego de 128 minutos de elocuencias. Foto: Sony Pictures Home Entertainment | Medio Tiempo

0 Compartir