"Cállese... y haga algo por Puerto Rico": Marc Anthony le llama la atención a Donald Trump

A Marc Anthony se le acabó la paciencia... o al menos así lo dio a entender a través de sus redes sociales, donde este lunes publicó un mensaje dirigido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el cual le pide que se calle y se ponga a ayudar a los residentes de Puerto Rico, abatidos como nunca tras el paso del huracán María.

El cantante de 'Preciosa', un himno de amor a Puerto Rico, no estuvo de acuerdo con las expresiones de Trump, quien el pasado viernes instó a los dueños de los equipos de fútbol de la NFL a que despidan a los jugadores que ponen una rodilla en el suelo cada vez que suena el himno nacional, en protesta por la violencia policiaca y las injusticias contra los afroestadounidenses.



"Señor presidente, cállese la boca sobre la NFL y haga algo por las personas que necesitan ayuda en Puerto Rico. Nosotros también somos ciudadanos americanos", le recordó Marc Anthony, también actor y productor musical.



Mr. President shut the fuck up about NFL. Do something about our people in need in #PuertoRico. We are American citizens too.