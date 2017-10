"Cada quien por su lado", las últimas declaraciones de Eduardo Yáñez sobre su hijo

"Yo hasta aquí llego porque yo he hecho lo posible como padre, así como muchos padres le dan todo a sus hijos y las oportunidades para que salgan adelante. Yo creo que este hecho, lo que pasó con Paco, marca para mí un final y cada quien por su lado, la verdad, 'yeah'", dijo Eduardo Yáñez la tarde del 19 de octubre de 2017 durante una entrevista que dio en directo desde Los Ángeles al show El Gordo y La Flaca.

Yáñez habló de esto después de que Lili Estefan le dijera: "no te voy a obligar a ti a hablar de esto públicamente porque es una situación muy fuerte, pero a raíz de todo lo que ha pasado tu hijo salió en el programa El Gordo y La Flaca ya arrepentido [...] ojalá ustedes se puedan unir. Eduardo, es la única persona que tú tienes así en tu vida".



El actor empezó su entrevista pidiendo disculpas y hablando de su hijo: "quiero pedir una disculpa a Paco porque mi proceder no fue el correcto, estoy de acuerdo con todos ustedes, con el público, con la prensa, con todos los que quieren opinar respecto a mí. Mi proceder no fue el correcto, solo siento que Paco se envolvió en algo que es demasiado personal para mí, es algo muy sensitivo, es defender a mi familia y no permitir que se me toque a mi hijo y pues él se vio en algo que no le pertenece. Creí yo en ese momento que insistía demasiado y en mi forma de percibir hasta que se estaba burlando de mi situación respecto a mi hijo y pues no me aguanté, perdí".