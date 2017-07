Britney Spears queda fuera del Super Bowl: ¿se hará realidad el sueño de Jennifer López?

Jennifer López no cantó ni bailó en el juego de estrellas de las Grandes Ligas del béisbol, pero en los próximos meses podría anunciar que estará a cargo del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LII, trascendió este jueves luego de que el encargado de ese show informara que definitivamente no estaban considerando a Britney Spears.

Justin Toman, director de mercadeo en el área de deportes para la empresa Pepsi, que patrocina el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl, dijo a Variety que no será la 'princesa del pop', Britney Spears y que "a su debido tiempo" revelará quién será él o la artista escogida.



publicidad

"Nosotros, el artista y la NFL (la Liga Nacional de Fútbol), todo el mundo tiene que alinearse", antes de poder hacer el anuncio.



A JLo le encanta hacerse fotos frente al espejo, y a nosotros mirarlas Jennifer López mientras disfruta de sus vacaciones, compartió a través de sus redes sociales estar enamorada de este baño: “Cuando tu encuentras a ti misma en el baño más precioso del mundo… #vacationvibes #bathroomselfie”. Foto: Instagram / @jlo | Univision 0 Compartir La 'Diva del Bronx', ha demostrado ser experta en poses para selfies, tiene en su cuenta de Instagram más de 66 millones de seguidores. Foto: Instagram / @jlo | Univision 0 Compartir JLo en sus fotos muestra que aprovecha cualquier lugar para fotografíar su reflejo, domina como profesional los enfoques. Foto: Instagram / @jlo | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Es camaleónica, además de lucir diferentes looks, sabe muy bien cómo posar para lucir en cada foto. Foto: Instagram / @jlo | Univision 0 Compartir Si quieres tomarte una foto frente a un espejo, aquí la muestra de dónde colocar el celular para que la composición sea la adecuada. Foto: Instagram / @jlo | Univision 0 Compartir Lo cierto que Jennifer López viaja mucho con sus giras y aprovecha su estancia en los diferentes hoteles para hacerse fotos. Foto: Instagram / @jlo | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Algunas de sus fotos espontáneas son las mejores fotos de su álbum personal, mismas que siempre comparte con sus seguidores a través de sus redes sociales. Foto: Instagram / @jlo | Univision 0 Compartir

Entrada la noche del jueves, una fuente de HollywoodLife.com aseguró que tanto la "NFL como Pepsi habían contactado a Jennifer López en varias ocasiones para que hiciera el show, pero por compromisos televisivos previos ella no había podido".

"Ahora ella sí tiene el tiempo para hacerlo y está en conversaciones para que sea una realidad", citó la página web.

Cabe señalar que en una entrevista televisiva reciente, Jennifer López disipó cualquier duda sobre su interés en protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LII. "¡ Mi papá me mata si me lo ofrecen y yo digo que no!", dijo la novia de Alex Rodríguez al conductor Andy Cohen.