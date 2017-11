Así se gestaron los desencuentros que terminaron en insultos de Nacho a Chyno Miranda

Se separaron en febrero de 2017 sin dejar en claro sus diferencias y aunque más de una vez han dicho que no son amigos nunca habían llegado a los insultos como ahora.

Nacho ya no aguantó más y estalló contra Chyno Miranda al que llamó “animal” y “bestia” a través de un video en sus redes sociales por, supuestamente, burlarse de él al no poder salir de su país natal Venezuela.

Si bien nunca habían llegado a los insultos como ahora, sus diferencias y distanciamiento comenzó el 23 de febrero de 2017 en Premios Lo Nuestro cuando el representante del dúo venezolano, Pablo Villalobos publicó una fotografía de él acompañado de Chyno donde decía: “Aquí comenzó todo y aquí comienza todo de nuevo”, pues el dueto que llevaba diez años de éxito se separaba.



Las fotos de Chyno y Nacho que nos hicieron creer que sí eran los mejores amigos 💔 El pasado 4 de marzo, Chyno y Nacho ofrecieron su último concierto como dúo en Punta Cana, después de revelar que se separaban. Dejando la puerta abierta para futuras colaboraciones, Chyno Miranda y Nacho se tomaban un descanso para luego continuar con sus carreras solistas. Aún como dúo, Chyno y Nacho se encuentran nominados a los Premios Juventud en la categoría de Mejor Video. Nacho reveló en una entrevista exclusiva que espera que se lleven el premio aunque ya no estén trabajando juntos. "No éramos los mejores amigos, pero nunca fuimos enemigos", dijo a Premios Juventud. Nacho confesó que ambos cantantes se respetaban mutuamente y que por eso pudieron estar "en paz" durante 10 años. Aunque sí quiso dejar muy en claro que su relación no era tan estrecha como la gente pensaba. "No había un lazo tan estrecho de amistad como quizá la gente tenía la percepción. Eso no quiere decir que nos lleváramos mal", dijo Nacho. Los cantantes sí eran amigos, pero llevaban vidas muy diferentes. Tenían círculos de amigos diferentes, pero estaban unidos por la música. Nacho dijo que su separación no se debió a ninguna pelea ni a temas relacionados con lo económico. Esta imagen, tomada hace 12 años, muestra a los cantantes durmiendo en el piso de un aeropuerto, antes de alcanzar la fama. Sin duda pasaron por muchas cosas juntos y ahora cada uno está llevando su carrera por su lado. Aunque dejaron a muchos fans con el corazón roto, Nacho aseguró que no se arrepiente de su decisión, pues es la mejor que ha tomado. "Quien hace lo mismo siempre, obtiene los mismos resultados. Yo hice algo distinto y obtuve resultados distintos", dijo Nacho sobre el nuevo rumbo de su carrera. Con cuatro álbumes de estudio, el dúo logró colocarse como uno de los más importantes de la música latina. El último disco que grabaron juntos, 'Radio Universo', se lanzó en 2015. Antes de formar el dúo Chyno y Nacho, los cantantes pertenecieron al grupo Calle Ciega. Con el tema 'Mi niña bonita', lanzado en 2009, Chyno y Nacho lograron conquistar el mercado internacional y colocarse en los primeros lugares de popularidad. Desde sus inicios, Chyno y Nacho parecían ser la dupla perfecta. Ahora que conocemos la verdad, no podemos creer que no eran los mejores amigos. Chyno y Nacho incluso hacían sus buenas obras juntos, como cuando jugaron baloncesto con un chico que tenía prótesis de ambas piernas.



Tras dicha publicación, Nacho reaccionó en su cuenta de Instagram al siguiente día con lo que pareciera el primer reclamo: “Voy de la mano con la filosofía de dar y dar sin esperar nada a cambio, pero sin duda comparto la lógica de la retroalimentación, tú aprovechas lo que otro sabe hacer y tú no, y viceversa. Todo por un fin común. Lo único que vas a conseguir de gratis en el camino hacia tus sueños, son enemigos, pero mientras no seas tú quien los considere como tal, lo único que van a conseguir ellos de gratis es el fracaso. Ve detrás de tus aspiraciones sembrando amor, no resentimiento”.

El 25 de febrero siguiente, Chyno despejó las dudas y en Despierta América confirmó lo que hasta el momento eran sólo rumores, el dueto venezolano se separaba, desmintiendo que estuvieran distanciado, se trataba sólo: “de perseguir metas personales” y aunque ya no aparecían juntos en eventos, su última presentación como dueto fue el 4 de marzo en República Dominicana.