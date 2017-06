Así canta 'Despacito' la tierna bebé de Aaron Díaz

Aaron Díaz llevaba un par de días sin ver a sus hijas por un reciente viaje que hizo a España, pero al regresar a casa, fue sorprendido por una de ellas. El actor mexicano estaba manejando su coche con Erin, de cuatro años, cuando la escuchó cantar la melodía más popular del mundo en este momento: 'Despacito'.

"¿Qué estás cantando?", le preguntó el también esposo de Lola Ponce. "'Despacito' song", contestó la niña y luego cantó un fragmento de la canción.



Hoy, después de un par de días sin verlas y me recibe con esto jajajajaja cuando me fui no se la sabía! Lo que ocasionas Boricua! @luisfonsi Te quiero cabron! Que gusto me da escucharte por cualquier parte del mundo y ver lo que tú música ocasiona en chicos y grandes. En hora buena! Una publicación compartida de Aaron Diaz (@aarondiaz) el 30 de May de 2017 a la(s) 1:52 PDT

"Jajajajaja, ¡cuando me fui no se la sabía!", escribió el actor en Instagram. Luego, felicitó a Luis Fonsi, quien junto con Daddy Yankee creó el tema. "¡Lo que ocasionas boricua! @luisfonsi ¡Te quiero cabron! Qué gusto me da escucharte por cualquier parte del mundo y ver lo que tu música ocasiona en chicos y grandes. ¡Enhorabuena!".

