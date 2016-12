Andrea Bocelli no cantará en la inauguración de la presidencia de Donald Trump

El tenor italiano Andrea Bocelli no había aceptado públicamente que actuaría en la ceremonia de inauguración del presidente republicano Donald Trump, el próximo 20 de enero en Washington DC, pero este martes quedó descartado que sí lo haga.

En exclusiva, el periódico The New York Post, uno de los pocos que favoreció a Trump durante toda su campaña política, publicó en su sección Page Six que Bocelli, de 58 años, decidió que en esta ocasión no cantará para el magnate republicano. Anteriormente, en eventos y galas privadas, el tenor italiano ha actuado para la familia Trump.



Tan pronto se informó que Andrea Bocelli, una de las estrellas favoritas de Donald Trump y quien ha cantado a dúo con estrellas hispanas como Laura Pausini y Jennifer López, se encontraba entre los posibles invitados a la ceremonia de inauguración presidencial, una ola de rechazo comenzó a moverse a través de las redes sociales.

Con la etiqueta #boycottbocelli, supuestos fans del tenor italiano publicaron mensajes indignados porque a su juicio el tenor no tenía que apoyar a Trump, cuya victoria electoral no acaba de ser aceptada por toda la población en Estados Unidos.



After hearing that @AndreaBocelli will be playing for @realDonaldTrump, I'm out. I'm also out $400. WORTH IT. Stand up and #boycottbocelli. — Paige Towers (@Paige_Towers) December 14, 2016

Hubo quienes compartieron el calendario de conciertos de Andrea Bocelli en Estados Unidos de manera que las protestas en su contra pudieran ser dirigidas a los distintos escenarios.



Here is @AndreaBocelli US schedule for those planning to #BoycottBocelli for performing at the inauguration of the fascist Predator Elect pic.twitter.com/aUutwa6757 — Texas Blue Dot (@tx_blue_dot) December 16, 2016

De acuerdo con Page Six, “Bocelli dijo que de ninguna manera” actuaría el 20 de enero en el histórico evento en Washington, para evitar la controversia.