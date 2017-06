Alejandra Guzmán apoya a su hija Frida Sofía en su proceso de divorcio

Alejandra Guzmán se encuentra en la Ciudad de México para brindar tres conciertos como parte de su gira 'Versus World Tour' donde recibieron un reconocimiento por tener 'sold out' en el centro de espectáculos Arena Ciudad de México durante sus presentaciones.

Ahí la llamada ‘reina del rock’ habló de la situación de su hija Frida Sofía, quien hace unas semanas dio a conocer que se divorcia de su esposo Luis Escamilla, determinando su postura: "Es mi hija y siempre la voy a apoyar”.



Frida Sofía se casó en el 2015 a la edad de 23 años con el empresario a quien conoció en una fiesta, comenzaron una relación a los 10 días de conocerse y contrajo matrimonio bajo las leyes americanas, con tan sólo seis meses de iniciar su noviazgo.

Por ahora Frida no podrá acompañar a la cantante en este escalón para su carrera y así lo explica Guzmán: “Frida estuvo con nosotros en Denver y hasta que le den sus papeles vuelve a México, pero está en eso”, la joven se encuentra tramitando su residencia en Estados Unidos y es por eso que no puede salir del país americano.



Enrique Guzmán, padre de Alejandra, acudió a la primera presentación de las cantantes en la Ciudad de México y la rockera agradeció el apoyo: “Mi papá vino y no sabes todo lo que le dijo a Gloria , me encanta ver esa emoción de mi papá cuando le cantó ‘La plaga’, porque a él le debo esto” y confesó que tras la cirugía de su cadera donde le pusieron una placa de titanio hace siete meses, ya no quería continuar con su carrera: “Y fue gracias a él que me llamó y me puso al público; el aplauso y eso me puso de pie para poder continuar”.



Las cantantes aseguraron que esta gira aún tiene una larga vida y habrá más sorpresas: “Muy pronto va a salir el disco donde habrá un tema que escribió Ale que se llama ‘Rivales’”, declaró Gloria Trevi quien hizo pública su admiración hacia 'La Guzmán' por levantarse tras su cirugía y bailar como lo hace en su gira.