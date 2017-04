Suspenden el Borussia Dortmund-Monaco tras explosión que dejó a un futbolista herido

Minutos antes de disputarse el encuentro entre el Borussia Dortmund y el Monaco por la UEFA Champions League, el camión que transportaba al equipo alemán sufrió un incidente producto de una explosión.

El hecho que generó caos alrededor del Signal Iduna Park, casa del Borussia Dortmund, dejó herido al futbolista español Marc Bartra. Tras unos minutos de deliberación, se confirmó que el partido ante el Monaco fue suspendido.

The #UCL QF first leg between Dortmund & Monaco has been postponed following a security incident and will be played on Weds at 18.45CEST.

