Premier League

Bob Bradley no es tan criticado por su léxico estadounidense como por su léxico NBA

Al parecer el peor error del padre de Michael Bradley desde que asumió las riendas del Swansea City fue haber utilizado la frase "road games", en lugar de la típica frase británica "away matches", para referirse a los partidos de visitante.

Comentaristas y aficionados británicos lo tomaron como tema de críticas y burlas hacia Bob Bradley aprovechando el mal paso del Swansea, que marcha penúltimo de la tabla general. La discusión se centró en si un estadounidense podía entrenar fútbol en la nación que se atribuye la invención de este deporte.

Entrevistado por The Associated Press, Bradley explicó por qué utilizó la frase "road games":

"Mira, hay una costumbre en los deportes estadounidenses, (por ejemplo), si los Spurs de San Antonio tienen un mal partido jugando fuera de San Antonio, entonces el entrenador Greg Popovich algunas veces dirá: 'Todavía no somos muy buenos on the road'. Así que sí, es verdad, de vez en cuando se me sale decir cosas así".



Una investigación del Wall Street Journal reveló que Bradley renunció a su inglés estadounidense para lidiar con la prensa británica en la Premier League. El ex seleccionador del Team USA, por ejemplo, ha evitado usar palabras como "soccer" y "fans", las cuales son entendidas como americanismos, esto es, como expresiones estadounidenses.

Bradley arribó en octubre al Swansea en remplazo del italiano Francesco Guidolín, convirtiéndose así en el primer director técnico estadounidense en la historia de la Premier League.