A 'Mou' no le gusta la Navidad

"El período congestionado es sólo para algunos clubes, no para todos porque si lo observas bien para ellos no hay congestión", habló en conferencia de prensa el técnico del United, José Mourinho, sobre la maratón de partidos de Premier League entre el 26 diciembre y los primeros días de enero.

También señaló que "el calendario está seleccionado para darle descanso a algunos equipos y para crearle problemas a otros; pero está bien, no pasa nada, estamos en la Europa League que crea más dificultades, pero sólo es más de lo mismo".

El Manchester United jugará tres partidos entre el Boxing Day (26 de diciembre contra Sunderland en Old Trafford), el 31 de diciembre (ante el Middlesbrough) y el 2 de enero (visita al West Ham en Londres). Mientras tanto, el Chelsea disfrutará dos días más de descanso, pues jugará su tercer partido hasta el 4 de enero ante Tottenham en White Hart Lane.



Un caso similar al del United (tres partidos en siete días) es el del sublíder Liverpool que, no obstante, no juega competición europea esta temporada. Los de Stamford Bridge también tienen la ventaja de no competir en Europa.

Antes, Mourinho ha criticado a la Premier League por cargarle la mano a los clubes ingleses que juegan Europa League: dichos partidos son celebrados los jueves y a menudo el United regresa a la actividad liguera los sábados. El portugués y Pep Guardiola del Manchester City coinciden en estas críticas.



