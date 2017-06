"Vuelvo a NYCFC para seguir fortaleciendo lo que hice en el Mundial", dice Yangel Herrera

PURCHASE, N.Y. -- Llegó en silencio, casi en secreto. Apenas 24 horas después de haber jugado la final de la Copa del Mundo Sub-20 en Corea del Sur, Yangel Herrera ya estaba de regreso en Nueva York. Sus compañeros de la selección venezolana -mientras tanto- viajaban hacia Caracas para celebrar el subcampeonato con la afición ‘Vinotinto’.

El talentoso volante sudamericano tuvo un par de días de descanso en su ciudad de acogida y ya entrena a la par de sus compañeros de New York City FC, que preparan el partido del próximo sábado frente a Seattle Sounders (1 pm ET, ESPN Deportes).



“Estoy muy contento, muy orgulloso, por haber representado a mi país de la mejor manera en un Mundial”, explicó Herrera a FutbolMLS.com. “Hicimos historia para nuestro país, para nuestra gente. Nos fue bastante bien. Llegamos a la final, incluso la pudimos haber ganado”, narró el juvenil centrocampista. “Lastimosamente, la perdimos y nos queda ese sabor amargo de no poder haber sido campeones mundiales. Pero la verdad es que hicimos un gran papel para nuestro país”.

Antes de unirse a su selección Yangel fue parte del equipo de NYCFC que a inicios de mayo se impuso en el Bronx por 3-1 a Atlanta United. En ese momento Herrera comentó a este cronista que la Sub-20 de Venezuela estaba para ser campeón del mundo. Este jueves, de manera risueña, recordó esos dichos que a la postre tendrían un resultado bastante profético.



“Venezuela no es un país con demasiada historia futbolística, pero yo era consciente del grupo que teníamos, de la calidad que teníamos… Muchos jugadores talentosos”, explicó el jugador que usa el dorsal 30 en el conjunto celeste. “Conformamos un grupo excelente y fuimos al Mundial con lo mejor de las creencias. Con la idea de hacer un buen papel. Lo que dije antes de irme finalmente me dio la razón”, expresó con orgullo.

En esa misma conversación Herrera manifestó cierto pesar por tener que dejar a New York City FC por unas semanas, luego de haber causado una excelente impresión durante sus primeros partidos como titular en la MLS. “Antes de unirme a la selección me sentía un poco apenado con el club por dejarlo en el momento en el que estábamos. Habíamos ganado dos partidos seguidos y me fui un poco triste al Mundial por eso”, recordó. “Pero ahora que regreso vengo con la mejor de las energías por haber hecho una gran Copa del Mundo. Estoy a disposición para aportar mi granito de arena. El ‘míster’ decidirá si me pone o no el fin de semana”.



Opciones que se abren para el venezolano

Yangel Herrera llegó a la NYCFC antes del inicio de la temporada 2017, cedido por el Manchester City. El sobresaliente Mundial que realizó el jugador nacido en La Guaira seguramente le abrirá más puertas de las que ya había conseguido franquear hasta hace un par de meses. “Fui reconocido como uno de los tres mejores jugadores del torneo. Para mí es muy importante eso. Saber que me tomaron en cuenta, saber que voy por buen camino, que estoy haciendo las cosas bien -tanto en la selección como en el club- para seguir desarrollando mi carrera futbolística”, señaló Herrera.

Las aspiraciones del talento venezolano son del tamaño de sus cualidades dentro del terreno de juego. “Lo del Mundial, sin dudas, es un pasito más que he logrado en mi carrera. Es un avance más que he tenido”, reconoció con orgullo. “Ahora vengo al club para seguir fortaleciendo eso que hice en el Mundial, tener un gran torneo en lo que resta de liga acá, y yo creo que sin duda alguna tendría que ir a Europa, que es lo que yo aspiro y anhelo siempre".



Venezuela, lejos y cerca

La final jugada por ‘la Vinotinto’ juvenil -toda la campaña realizada por la selección sudamericana en Corea, en realidad- cobra mayor relevancia al tener en cuenta la grave crisis social y política que se vive en Venezuela. “Le dimos bastante alegría a nuestro país en estos momentos tan difíciles”, manifestó Herrera con un dejo de emoción. “Las personas se olvidaron en este tiempo de los problemas que ocurren en Venezuela. Y les dimos la mejor alegría en la historia de nuestro fútbol. Sentíamos que nuestro pueblo nos brindaba un apoyo incondicional durante la competición”.

Yangel Herrera puede ser un futbolista de calidad superior, lo demuestra a ritmo acelerado a todo aquel que quiera constatarlo. Pero, al mismo tiempo, no deja de ser un joven de 19 años, que tiene permanentemente en mente a su familia en los duros momentos por los que atraviesa su país natal. “Mi familia está bien, dentro de lo que cabe”, dijo al final de la práctica de New York City FC. “Ellos están tranquilos, aunque sin dudas siempre les va a afectar la situación del país. Tener a mi familia lejos ha sido muy difícil durante todo este tiempo”, admitió. “No los he podido traer por cuestiones de visa. La situación en mi país es un poco complicada para poder solucionar eso”.



NYCFC tiene claro que el juvenil futbolista es una auténtica joya. Un futbolista destinado a hacer cosas grandes en el panorama internacional que, en base a trabajo, entrega y dedicación va derribando mitos, barreras y preconceptos fuera de las fronteras de Venezuela. No queda claro cuánto tiempo durará la estadía de Yangel Herrera en la MLS. Pero mientras eso se resuelve, el equipo liderado por Patrick Vieira disfruta de su estrella en ascenso, cada vez más importante e indispensable en la búsqueda de la clasificación a la postemporada y una posible carrera por su primer título de liga.