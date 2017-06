Tras un mes de ausencia, Andrea Pirlo regresaría a la convocatoria de NYCFC este sábado

PURCHASE, N.Y. -- En la temporada 2017 Andrea Pirlo jugó en 8 de los 15 partidos de liga disputados hasta ahora por New York City FC. En algunos casos la ausencia del jugador franquicia italiano se debió a la decisión del cuerpo técnico liderado por Patrick Vieira. En otras situaciones -como en la más recientes semanas- el exvolante de la Juventus estuvo fuera de la convocatoria por dolencias y lesiones de diversa magnitud.



Pocos días atrás el club neoyorquino anunció que Pirlo había recibido el alta médica y que volvía a estar a disposición del primer equipo. En el entrenamiento del jueves -del que no participaron los futbolistas que el miércoles por la noche fueron eliminados de la Copa Abierta de Estados Unidos por New York Red Bulls- Vieira confirmó que 'il Maestro' regresaría a la convocatoria para el encuentro del sábado frente a Seattle Sounders (1 pm ET, ESPN Deportes) luego de que se confirmara la lesión del enganche argentino Maxi Morález durante el duelo ante el conjunto taurino.



publicidad

"Mantendremos nuestro sistema y nuestra filosofía de juego", explicó Vieira a FutbolMLS.com. "Trataremos de mover a nuestros jugadores para ver quién puede ocupar el lugar de Morález", agregó. "Tenemos a varios futbolistas que pueden hacerlo. Contamos con diferentes opciones sobre la mesa y vamos a decidir qué haremos después del entrenamiento del viernes".



"Andrea estará en la convocatoria [para el partido frente a Seattle], por supuesto", continuó el francés. "Nos falta un jugador en el centro del campo, debido a la lesión de Maxi. Estoy muy conforme con lo que están haciendo Mikey [López] y Alex [Ring]". Todavía no decidimos cómo será nuestro once titular, pero Andrea estará entre los 18 convocados".

"Pirlo puede jugar en la posición del '10'", continuó Vieira. "Ya lo hizo mientras jugó en Italia. Entiende qué hace falta para estar allí, está en forma para hacerlo". El campeón del mundo con la selección de Italia es una de las cartas en poder de Patrick Vieira, pero no es la única. "Yangel Herrera también puede jugar en diferentes posiciones en la mitad de la cancha", dijo el entrenador del volante que acaba de obtener el subcampeonato en el Mundial Sub-20 junto a la selección de Venezuela. "Por sus condiciones técnicas tiene una gran comprensión de lo que hace falta para jugar como '10'. También cuenta con el factor físico que hace falta para estar en esa posición".



Todo indica que el veterano europeo y el joven sudamericano -quien antes de partir a la Copa del Mundo había relegado a Pirlo al banco de suplentes- se disputan en la previa la opción de reemplazar a Maximiliano Morález en el choque ante los Sounders. Andrea Pirlo no juega para NYCFC desde el pasado 17 de mayo, cuando el equipo celeste cayó por 2-1 en su visita a Real Salt Lake.