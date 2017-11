"No hay opciones de que salgamos a defendernos en el Yankee Stadium", aseguran en Columbus Crew

Gregg Berhalter -entrenador del club aurinegro- explicó que su equipo no especulará con la goleada 4-1 obtenida el martes ante New York City FC, en el partido de ida de una de las Semifinales de la Conferencia Este.

Sin haber disputado todavía la revancha de una de las Semifinales de la Conferencia Este, Columbus Crew es el equipo que mayores opciones presenta de acceder a la Final de ese sector de la MLS. Todo eso gracias a la aplastante victoria por 4-1 del martes por la noche ante New York City FC en el MAPFRE Stadium.

El conjunto aurinegro está en una nube -y se está ganando la calificación de 'mata gigantes- en la liga desde que consiguiera eliminar días atrás a Atlanta United, en la fase previa de los Playoffs 2017. "Toda era euforia después de ese partido", explicó el entrenador Gregg Berhalter. "Me preocupaba mucho llegar a las Semifinales sin la motivación necesaria", expuso en declaraciones reproducidas por el periódico The Columbus Dispatch.



El abultado marcador obtenido en el primer encuentro de semifinales ante NYCFC podría hacer pensar a más de uno que Columbus Crew podría llegar al encuentro del próximo domingo en el Yankee Stadium (5 pm ET, ESPN Deportes) con la intención de defenderser a ultranza. Siin embargo, Berhalter promete un planteo ofensivo. "Eso es lo que somos", manifestó el técnico. "No existen opciones de que salgamos a jugar y metamos a nuestros 11 muchachos dentro de nuestra área", prometió. "No jugamos de esa manera. Lo que queremos es salir a intentar marcar goles, y no creo que nuestro plan de juego pueda cambiar dependiendo de nuestro resultado".

Su actual estado de forma y su historial en los Playoffs -además del generoso marcador, claro- favorecen las opciones del Crew. El club del estado de Ohio acumula 12 partidos sin conocer la derrota. Para avanzar a la Final del Este New York City FC necesita imponerse por 3-0 el domingo, o obtener un 4-1 para forzar la disputa de tiempos extra. Columbus no pierde por 3-0 desde el 26 de julio de este año.



La ventaja de tres goles con los que el Crew llegará el domingo al Bronx se iguala con otras situaciones históricas previas en los partidos de revancha en Semifinales de Conferencia. El Real Salt Lake de 2011, el LA Galaxy de 2012 y el Seattle Sounders de 2016 llegaron a esta instancia en una situación similar. Todos ellos clasificaron a la serie Final de la Conferencia Oeste.