New York City FC silenció el Red Bull Arena y se impuso 2-0 a los Red Bulls

El primer clásico neoyorquino del 2017 se vistió de azul. New York City FC se impuso 2-0 al New York Red Bulls en un partido donde su dominio fue total, y confirmo que su buen andar en la temporada no es cuestión de accidente.

Además de conseguir la segunda victora histórica ante su archirrival, el júbilo de los Citizens fue doble ya que logró sacar el primer triunfo a domicilio, silenciando así por primera vez al Red Bull Arena.



Con este riflazo, el New York City FC se impone ante los Red Bulls

El atacante inglés Jack Harrison abrió el marcador al minuto 33, tras un gran cruce del defensa estadounidense Ben Sweat y el delantero sacó un riflazo que venció al portero Luis Robles.

Ya en la parte complementaria, el mismo Sweat aumentó la ventaja al minuto 65 con un espectacular cabezazo. Esta es la segunda victoria de la franquicia ante su archirrival de barrio. Los Red Bulls aun mantienen la ventaja en el récord histórico con cinco victorias.