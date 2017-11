MLS

¡La MLS es Mundial! Rusia 2018 contará con una legión de figuras de la liga norteamericana

Con la definición de los repechajes mundialistas durante la Fecha FIFA de noviembre, ya se conocen a las 32 selecciones que obtuvieron su boleto a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Y aunque los equipos nacionales de Canadá y Estados Unidos -los dos conjuntos que naturalmente más se nutres de futbolistas que actúan en la MLS- no lograron clasificarse a la máxima justa del balompié, aún así la presencia de jugadores ‘emeleseros’ en el Mundial ruso será abundante el próximo verano.

La MLS es una de las ligas que cuenta con mayor diversidad y calidad entre los futbolistas que llegan del extranjero, muy probablemente habrá representantes de la máxima categoría norteamericana en selecciones de casi todas las confederaciones.





A continuación les presentamos una gama de futbolistas que juegan con algún club de la MLS en la actualidad y que podrán ser disfrutados por el planeta entero en Rusia 2018:

CONCACAF

'Los Ticos' contarán con un importante escuadrón de futbolistas de la MLS en su intento por repetir o superar la hazaña de Brasil 2014. ‘El Tri’ voltea a ver a Los Ángeles a tres habituales de la era de Juan Carlos Osorio en búsqueda del famoso quinto partido. 'Los Canaleros', por su parte, van a su primera copa mundial armados con talento ‘emelesero’ y un carácter imponente.



Kendall Waston, héroe costarricense, presente en los Playoffs de la MLS con Vancouver Whitecaps Univision Deportes Network 0 Compartir



Costa Rica – Francisco Calvo (Minnesota United), Johan Venegas (Minnesota United), Ronald Matarrita (New York City FC), Rodney Wallace (New York City FC), David Guzmán (Portland Timbers), Marco Ureña (San José Earthquakes), Christian Bolaños (Vancouver Whitecaps), Kendall Waston (Vancouver Whitecaps)

México – Giovani dos Santos (LA Galaxy), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Carlos Vela (Los Angeles FC)

Panamá – Adolfo Machado (Houston Dynamo), Michael Murillo (New York Red Bulls), Fidel Escobar (New York Red Bulls), Aníbal Godoy (San José Earthquakes), Román Torres (Seattle Sounders), Armando Cooper (Toronto FC)



Román Torres, tras la clasificación al Mundial: “El pueblo se lo merecía desde hace muchos años” Univision Deportes Network 0 Compartir



CONMEBOL

La selección 'Inca' vuelve a un Mundial con la aspiración de recuperar el respeto ganado hace décadas y tiene a dos importantes prospectos en la MLS. 'La Garra Charrúa' ha vuelto a su mística ganadora en la última década, con un grupo sólido que incluye al ’10‘ de Seattle, que está para volver a pelear por el título.

Perú –Yoshimar Yotún (Orlando City), Yordy Reyna (Vancouver Whitecaps)

Uruguay – Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders)



Yoshimar Yotún y el posible regreso de Perú a un Mundial : “Estoy a poco de conseguir ese sueño” Univision Deportes Network 0 Compartir



UEFA

'Los Diablos Rojos' continúan siendo favoritos y Laurent Ciman sigue siendo parte de su zaga defensiva. Los suecos ya dieron la campanada eliminando a Italia con ‘Catenaccio Vikingo’ del cual participo Gustav Svensson. Los suizos hicieron una enorme eliminatoria y tienen a un veterano de Copa del Mundo en Montréal para seguir con el buen paso en Rusia.



Laurent Ciman, la fortaleza defensiva de Bélgica en el camino del 'Tri' Univision Deportes Network 0 Compartir



Bélgica – Laurent Ciman (Montréal Impact)

Suecia – Gustav Svensson (Seattle Sounders)

Suiza – Blerim Dzemaili (Montreal Impact)





CAF

Los leones senegaleses regresan con hambre de impactar como en 2002, y para resguardar su arco cuentan con un joven arquero galáctico.



publicidad

Senegal – Clément Diop (LA Galaxy)

Evidentemente, al faltar poco más de medio año para el arranque de Rusia 2018, es importante notar que por motivos como lesiones, transferencias, bajas de juego y decisiones técnicas, entre otros factores, algunos de los futbolistas mencionados podrían no estar en Rusia, y algunos no considerados en esta lista, podrían sumarse a las convocatorias finales.