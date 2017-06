La magia de Gio dos Santos y de Luciano Acosta no bastó para romper el cero entre Galaxy y DC United

LA Galaxy visitó la capital del país para enfrentarse con el D.C. United por última vez en el legendario RFK Stadium, buscando meterse entre los primeros sitios de la Conferencia Oeste con un cuarto triunfo como visitante al hilo.

Pero el duelo entre los dos máximos ganadores de Copas MLS terminó en un desabrido empate sin goles a pesar de la presencia de dos talentos del calibre del mexicano Giovani dos Santos y el argentino Luciano Acosta.

Gio tuvo un par de chispazos de su brillante fútbol, en especial un taconazo que desencadenó una jugada al inicio de la parte complementaria en que Gyasi Zardes tuvo la oportunidad de probar a puerta pero sin la fortuna de encontrar la red.

Mientras que Acosta estuvo sensacional en la segunda mitad para las Águilas Negras, pero su mejor oportunidad termino estrellándose en el poste.

El empate le rompe una racha de tres victorias consecutivas a los galácticos que están viviendo su mejor momento hasta ahora en la campaña con un Gio y Romain Alessandrini en sintonía y con seis partidos invicto contando el del sábado en D.C.

El problema para el cuadro angelino es que ya no podrán contar con Dos Santos por un buen rato, ya que el atacante se unirá a la selección de México para encarar los partidos de eliminatoria mundialista y la Copa Confederaciones.



Last game with the team before i go with the national team 🇲🇽 let's get the W / Ultimo partido con mi equipo antes de ir con la seleccion 🇲🇽 pic.twitter.com/LuwQGXmeug

— Giovani Dos Santos (@OficialGio) June 3, 2017