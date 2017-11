Julian Gressel -de Atlanta United- es elegido como el Novato del Año 2017 en la MLS

Julian Gressel, centrocampista de Atlanta United, fue elegido como el Novato del Año 2017 en la MLS. El joven alemán se quedó con el reconocimiento luego de firmar una excelente primera temporada en el equipo dirigido por Gerard Martino.

Tras ser elegido en el octavo turno del SuperDraft de la MLS en 2017, Gressel registró cinco goles y nueve asistencias en 32 partidos de temporada regular (24 de ellos como titular) con Atlanta United. Esos nueve 'pases-gol' constituyen la tercera mejor marca de un novato en la historia de la liga.

La producción de Gressel fue esencial para que Atlanta United consiguiera ser el tercer equipo en expansión en el historial de la MLS en alcanzar la postemporada en su primer año de existencia, algo que no ocurría desde 2009.



Gressel, de 23 años, es un producto de la Universidad de Providence, y se convirtió en una opción de utilidad para el cuerpo técnico de Atlanta United al ser capaz de ocupar distintas posiciones en el centro del campo. El futbolista nacido en la ciudad alemana de Neustadt fue titular en los seis primeros partidos de la campaña 2017, y consiguió su primera asistencia en la victoria por 6-1 ante Minnesota United el 12 de marzo.

Ningún otro novato en la temporada 2017 de la MLS consiguió sumar una combinación de goles y asistencias como las acumuladas por Gressel. El centrocampista acumuló 2048 minutos en la temporada regular, además de 120 minutos adicionales en los Playoffs.

Con un promedio de 53,86% Gressel superó con comodidad en la elección final a los también novatos Abu Danladi (delantero de Minnesota United, 16,22%) y Jack Elliott (defensor de Phinadelphia Union, 7,86%), de acuerdo con los votos sufragados por personal técnico de los clubes de la MLS, medios de comunicación, y actuales jugadores de la liga.



publicidad

Los Novatos del Año en la MLS a través del tiempo

2017: Julian Gressel – Atlanta United

2016: Jordan Morris – Seattle Sounders FC

2015: Cyle Larin – Orlando City SC

2014: Tesho Akindele – FC Dallas

2013: Dillon Powers – Colorado Rapids

2012: Austin Berry – Chicago Fire

2011: C.J. Sapong – Sporting Kansas City

2010: Andy Najar – D.C. United

2009: Omar Gonzalez – LA Galaxy

2008: Sean Franklin – LA Galaxy

2007: Maurice Edu – Toronto FC

2006: Jonathan Bornstein – Chivas USA

2005: Michael Parkhurst – New England Revolution

2004: Clint Dempsey – New England Revolution

2003: Damani Ralph – Chicago Fire

2002: Kyle Martino – Columbus Crew

2001: Rodrigo Faria – MetroStars

2000: Carlos Bocanegra – Chicago Fire

1999: Jay Heaps – Miami Fusion

1998: Ben Olsen – D.C. United

1997: Mike Duhaney – Tampa Bay Mutiny

1996: Steve Ralston – Tampa Bay Mutiny