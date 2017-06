Jesse González, entre los preseleccionados por Bruce Arena para la Copa Oro

Por: John E. Rojas - @jrojasa75

La disputa interna del joven arquero Jesse González acerca de su decisión por cuál seleccionado nacional representar tiene otro capítulo abierto, luego de que fuera incluido en la lista preliminar de 40 jugadores de Estados Unidos de cara a la Copa Oro.

Este sábado US Soccer, la Federación de fútbol de Estados Unidos, dio a conocer el listado en el que se encuentra el arquero de 22 años, titular actual de FC Dallas.

El anuncio se da justo días después de que según ESPN FC y USA Today, el arquero de ascendencia mexicana asegurara que había decidido esperar por un llamado del Tri porque ser su sueño.

Sin embargo, este sábado, Stuart Holden, ex seleccionado estadounidense y comentarista de Fox, aseguró que el agente de González le confirmó que de darse el llamado definitivo de Estados Unidos a la Copa Oro, el arquero lo aceptaría y quedaría de esa manera atado al futuro del seleccionado de las ‘barras y las estrellas’.



BREAKING: Jesse Gonzalez part of prelim 40 man Gold Cup Roster. Confirmation from agent that if in final roster, will rep USA & be cap tied

— Stuart Holden (@stuholden) June 4, 2017