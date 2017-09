MLS

¡Histórico! Atlanta United bate el récord de asistencia en la MLS con 70.425 espectadores

El empate 3-3 del sábado entre Atlanta United y Orlando City SC pasará a la historia como el partido con mayor marco de público en la Major League Soccer.

Un total de 70.425 personas llenaron el Mercedes-Benz Stadium para ver al conjunto de Gerardo “Tata” Martino, superando ampliamente al récord anterior de 69.255 establecido por el Los Angeles Galaxy en 1996 durante la temporada inaugural de la liga.



¡Increíble! Venezolano Josef Martínez consigue el ‘Hat-Trick’ y empata el marcador 3-3 Univision Deportes Network 0 Compartir

Cabe señalar que 92.650 aficionados estuvieron en un Chivas USA-New England Revolution en el Coliseum de Los Ángeles, pero el partido era parte de una doble cartelera que incluía el duelo entre FC Barcelona y el América de México

Y todavía hay dos récords más que Atlanta puede romper: el de promedio de asistencia de la MLS que tiene Seattle Sounders con 44.247; y el de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) que impuso el New York Cosmos de la vieja NASL en 1978 al promediar 47.856 aficionados por partido.





Las mejores asistencias de la historia de la MLS:

16 de septiembre de 2012, Atlanta vs Orlando: 70.425

13 de abril de 1996, Galaxy vs MetroStars: 69.255

25 de agosto de 2013, Seattle vs Portland: 67.385

7 de octubre de 2012, Seattle vs Portland: 66.452

18 de agosto de 2007, Red Bulls vs Galaxy: 66.237

27 de octubre de 2013, Seattle vs Galaxy: 66.216