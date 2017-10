Fredy Montero, y el plan de Vancouver: “Vamos a aprovechar la desesperación de New York Red Bulls”

Vancouver Whitecaps es -de momento- el único clasificado a los Playoffs en la Conferencia Oeste. Pero el club canadiense no quiere dormirse en los laureles y busca seguir sumando, con la intención de conseguir asegurar la primera plaza antes de entrar a la postemporada.

Una de las grandes figuras de los Caps es el delantero colombiano Fredy Montero, quien regresó a la MLS -tras pasar por Europa y Asia- para demostrar que sigue con sus prestaciones intacta.

Montero y sus compañeros viajarán hasta Nueva Jersey para medirse el sábado (5 pm ET, UniMás) a unos Red Bulls que buscan convertirse en el sexto y último clasificado a la postemporada en la Conferencia Este.

En diálogo en exclusiva con FutbolMLS.com, Montero abordó varios temas de actualidad.



Vancouver tiene su puesto asegurado en los Playoffs siendo el puntero de la Conferencia del Oeste, ¿a qué atribuyes la buena temporada del equipo?

“Hemos tenido regularidad durante el torneo y hemos trabajado fuerte en los entrenamientos donde tenemos una competencia muy alta. Los jugadores que estaban lesionados al principio de la temporada, volvieron a entrenar. Ahora son parte del equipo y están rindiendo, así que el rendimiento del equipo es por la competencia interna que hay porque todos quieren luchar por un puesto y cada jugador que llega lo quiere hacer de la mejor manera”.

¿Cómo buscarán salir campeones del Oeste quedando tres partidos todavía por disputarse?



publicidad



“Vamos partido a partido. Ahora tenemos uno muy importante contra New York Red Bulls. Sabemos que a ellos les urge la victoria y nosotros no tenemos tanta necesidad como a ellos de sacar un resultado, pero jugaremos con la misma urgencia de ellos. Vamos a tratar de hacer un partido inteligente y aprovechar los espacios que ellos dejen en su desesperación por conseguir los tres puntos”.



Mencionaste ir partido a partido, ¿pero el equipo piensa ya en la final de la MLS Cup?

“No. Nuestro primer objetivo, por el cual los directivos y el entrenador confiaron en mí y me dieron la oportunidad de demostrar mi talento, era clasificar a los Playoffs. Una vez sepamos en qué posición estamos, vamos a ir a disputar los partidos de la mejor manera y con la mentalidad de seguir avanzando. Creo que es prematuro hoy decir que vamos a competir por la MLS Cup. Vamos paso a paso”.

Seguro conquistar la MLS Cup ya es algo con lo que has soñado

“Sí claro, es una ilusión tratar de llegar a la final. Obviamente sabemos que hay mucho por hacer y tenemos los pies en la tierra siendo humildes, sabiendo que la atención se la llevan equipos más grandes en la liga. Nosotros vamos paso a paso”.



Yordy Reyna, revelación con los Vancouver Whitecaps y esperanza de Perú, para llegar al Mundial Univision 0 Compartir

¿Sientes que en el caso de Vancouver sin mucha bulla fueron escalando hasta de repente llegar a la cima del Oeste?

“Sí, ha sido así y queremos que siga siendo igual. No queremos polémica, solo queremos demostrar dentro de la cancha y así ha sido durante el año. Hemos tratado de conseguir regularidad y gracias a Dios he podido aportarle al club con goles con liderazgo y buenos resultados”.

Hablando de tus goles, ya igualaste tu mejor marca goleadora que son 13 que conseguiste en Seattle en 2013, ¿te lo habías propuesto como meta?

“Esa es mi mentalidad cuando inicio temporada, tratar de llegar a 10 o más goles. No es fácil y durante toda mi carrera he tenido la oportunidad de lograr esa regularidad. Todos los torneos que he jugado siempre convierto 10 o más goles. Estoy contento y agradecido con Dios y esperar que sigamos todos saludables, que no haya ningún tipo de lesión grave que nos pueda apartar de los playoffs. Tengo mucha ilusión por lo que se viene”.



publicidad

Desde principios de agosto, has sido autor de 50% de los goles del club y también solo han perdido tres partidos. ¿Hubo un cambio puntual que haya ayudado a esto?

“Yo creo que el tiempo, los jugadores que se recuperaron y tratar de jugar los partidos con el equipo te lleva a conocer más a los compañeros. Sabemos que no somos un equipo 100% ofensivo, pero podemos contraatacar y convertir goles. Por ahí no convertimos muchos goles, pero cuando los hacemos es difícil que nos anoten a nosotros. Ese ha sido el estilo que hemos impuesto esta temporada. Somos un equipo callado que contraataca, convierte goles y hace daño cuando tiene que hacerlo”.



El sábado Vancouver juega contra New York Red Bulls que todavía busca clasificar a los Playoffs, ¿cuál es la meta de los Whitecaps FC?

“Nosotros vamos a sumar y hacer un partido inteligente, donde buscaremos convertir goles. Vamos a jugar con la necesidad de Red Bulls y esperemos que sea un partido abierto”.

¿Se te hizo fácil volver a adaptarte a la vida en Norteamérica después de tu paso por Portugal y China?

“Ya conocía. Sabía que lo que venía y la presión que tenía de volver, después de mi paso por Europa y después de salir vendido y transferido a China. Era una presión grande para [Vancouver], en especial porque en los últimos años no había podido marcar goles y el año pasado no clasificó a los Playoffs. Yo sabía que este reto podía asumirlo y gracias a Dios hoy puedo decir que a lo que vine ya se logró, que era entrar a los Playoffs y convertir goles. De aquí en adelante lo que se viene es ganancia”.



publicidad

¿Qué es lo que más has disfrutado de Vancouver?

“Vancouver es una ciudad muy bonita. La infraestructura de la zona downtown es muy linda, me gusta que esté rodeada de agua, me gustan los puentes que tiene, me gusta que se puedan ver las montañas. Es algo que rara vez lo consigues todo en una misma ciudad. Estoy feliz de estar acá y de estar disfrutando los días con mi familia, con mi esposa, con mis dos hijas, que siempre son un apoyo grandísimo. Gracias a Dios puedo brindarle la oportunidad de conocer una nueva cultura como la de Canadá”.

Hablando de cultura, tu eres colombiano, tu esposa es norteamericana y tus hijas nacieron en Portugal. ¿Cómo haces para inculcarles tu cultura colombiana?

“Bueno es difícil. En mi casa no tratamos de tener una sola cultura. Por todas estas mezclas somos una familia muy internacional. Yo colombiano, mi esposa de Estados Unidos y sus padres son de Inglaterra y Alemania, y mis hijas nacieron en Portugal. Hemos vivido en cuatro continentes en los últimos cinco años. Así como tengo un reto dentro de la cancha, tengo también un reto fuera de la cancha, de hacer a mi familia feliz y de tratar de aportar lo mejor para ellos. Gracias a Dios ellas están creciendo bien, saludables y son muy inteligentes. Trato de siempre poner a Dios por delante y que sea él el que nos guíe durante todos los retos que tenemos”.



¿Qué diferencias recalcas entre la MLS y las ligas de Portugal y China?

“Bueno la MLS, desde que la dejé, ha pasado por un cambio grandísimo de juego. Antes lo sentía más físico, ahora es más rápido. El juego se corta poco y los árbitros no pitan muchas faltas. Portugal es una liga que ya tiene muchos años establecida. Es una de las mejores ligas de Europa, entre las cinco mejores. Y China es una liga que, por todas las reglas que tiene, va a ser muy difícil que alcance a la liga de Estados Unidos. Hay cuatro o cinco equipos muy poderosos que pueden competir con equipos de otras ligas internacionales, pero después de eso es muy diferente”.

En la nota que salió en 'Players’ Tribune' el mes pasado, expresaste que tratas de probarle a los hinchas de Vancouver que eres uno de ellos. ¿Qué tan lejos crees que has llegado probando esto habiendo jugado para el rival Seattle?



publicidad



“Bueno, no es fácil por el pasado, por haber jugado en un equipo rival en el cual sigo siendo hasta hoy un referente. Tengo todavía el récord de los goles, entonces era un reto grande y una gran presión para mí, pero el apoyo de mi familia es fundamental. Y yo siempre trato de mostrar lo mejor de mí. Dios me dio un talento, que es jugar al fútbol, y lo estoy demostrando en los partidos. Después ellos tienen el derecho a juzgar. Pero para mí es un honor cuando los hinchas se acercan y me dicen el valor que tengo para el equipo. Eso me demuestra que estoy haciendo las cosas bien y que estoy pasando el mensaje de que no estoy pensando en cualquier otra cosa más que en ayudar al Vancouver a llegar lo más lejos posible”.



Eres un jugador de experiencia, ¿qué te parecen los jóvenes de Vancouver como el peruano Yordy Reyna y el canadiense Alphonso Davies?

“Tienen un gran futuro por delante. Yo espero que sigan trabajando fuerte y que los entrenadores los sigan empujando para que cada día se esfuercen. Yo siempre les digo que no miren a los jugadores de experiencia como un ejemplo l que seguir e igualar, sino que los miren para superarlos. De esa manera van a seguir encontrando nuevos retos en el entrenamiento y en los partidos”.

¿Con qué momento de tu carrera te quedas hasta ahora?

“Con este, sin duda. Ha venido como una bola de nieve, rodando y creciendo, aprendiendo, mejorando, conociendo nuevas culturas, nuevas experiencias en el fútbol y nuevas experiencias en otros países. Así que creo que el momento que estoy viviendo hoy es un momento único y lindo y sé que de este momento van a salir cosas muy lindas a futuro”.



publicidad

¿Cómo ves a la Selección Colombia para estos dos últimos partidos de eliminatoria?

“Sí, claro. Yo sé que Colombia va clasificar. Tengo amigos todavía que están muy cerca del equipo y me dicen que el ambiente no puede estar mejor. Están siempre positivos, muy alegres, es un equipo muy unido y lo han mostrado durante toda la eliminatoria. En los últimos dos partidos van a definir mucho y sin duda Colombia está a un paso del Mundial de Rusia”.