FC Dallas se refuerza con volante de Bélgica y lateral de la selección de Costa Rica

FC Dallas anunció el viernes dos fichajes para reforzar los costados. Se trata del volante belga Roland Lamah quien tiene experiencia en La Liga y en la Premier League, y del lateral derecho costarricense José Salvatierra quien llega a préstamo para la temporada 2017 proveniente del Alajuelense.

Lamah, de 28 años de edad, nació en Costa de Marfil pero tras jugar con las selecciones juveniles de Bélgica optó igualmente por representar a los Diablos Rojos en la mayor – acumula cinco encuentros disputados con la selección absoluta de Bélgica.



El volante jugó con el gigante Anderlecht de Bélgica, antes de pasar por el fútbol de Holanda con el Roda, por el francés con Le Mans, por la liga española con el Osasuna, por la Premier League con el Swansea y por el fútbol húngaro con el Ferencvárosi. Un auténtico trotamundos del fútbol europeo que acumula más de 200 partidos en las principales ligas del Viejo Continente y con alrededor de 50 goles en su CV.

A diferencia de Lamah, Salvatierra solo ha jugado para un equipo profesionalmente a pesar de contar con 27 años de edad. El tico siempre ha jugado para el Alajuelense, club con el cual ha conquistado cinco campeonatos de liga.



.@JASalvatierra6 has over 30 international caps for @FEDEFUTBOL_CR & over 150 appearances with @ldacr. Welcome to the club! pic.twitter.com/DaeBJsxrB0

— FC Dallas (@FCDallas) December 16, 2016