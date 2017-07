El mundialista colombiano Juan Fernando Quintero está bajo la mira del Chicago Fire de Schweinsteiger

Desde hace varias semanas se había reportado el interés de la MLS por el colombiano Juan Fernando Quintero.

El volante que pertenece al Porto pero que ha estado a préstamo recientemente con el Independiente de Medellín, tendría ofertas de Sevilla, Rusia y la MLS. Más concretamente, según reportes del fin de semana, sería el Chicago Fire el club que está en posición de fichar a Quintero en la MLS.



El sábado, el analista de ESPN Taylor Twellman, publicó un tweet en el que asegura que el Fire está en la “primera posición” para hacerse con los servicios de Quintero si este decide firmar en la liga norteamericana.



As of today, @ChicagoFire are the front runners for Juan Quintero if he signs in @MLS. What a turnaround 2017 has been for the 🔥🔥. #MLS

— Taylor Twellman (@TaylorTwellman) July 8, 2017