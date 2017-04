Dos intervenciones 'mágicas' de David Villa dieron la victoria a NYCFC frente a San Jose

Pese a no marcar goles, Villa fue fundamental para la victoria de NYCFC.

Pese a no marcar goles, Villa fue fundamental para la victoria de NYCFC. USA Today Images

BRONX, N.Y. -- Dos genialidades de David Villa sirvieron para que New York City FC pudiera quedarse con los tres puntos en un áspero partido frente a San Jose Earthquakes. El delantero asturiano no marcó ningún gol, y prácticamente no contó con ninguna opción clara de hacerlo, pero dos taconazos con el sello personal del campeón del mundo fueron la llave para que el plantel dirigido por Patrick Viera lograra adjudicarse el triunfo.

La primera muestra del sobresaliente talento del español llegó en el décimo minuto de juego, cuando los Earthquakes ya estaban en ventaja en el marcador gracias a un gol del costarricense Marco Ureña. ‘El Guaje’ recibió un preciso centro de Rónald Matarrita desde la izquierda y -sin inmutarse- sirvió un pase de taco (y casi de espaldas) para que Jack Harrison pudiera superar la resistencia del arquero David Bingham.



Espectacular pase de taquito de David Villa terminó en gol para NYCFC /UniMás 0 Compartir

Cuando promediaba el segundo tiempo Villa volvió a frotar la lámpara… con el taco, claro. “David me dio un pase genial ‘de rabona’ y vi que Tommy [McNamara] se acercaba por la derecha”, narró Matarrita, otro jugador fundamental en el resultado de esta tarde. “El arquero me siguió, la defensa me siguió”, continuó el internacional tico. “Tommy estaba solo. Él era la mejor opción para que el equipo marcase el gol. Lo consiguió y pudimos quedarnos con los tres puntos”, resumió el número 22.



David Villa es un crack! Otro pase de taquito para el gol de la victoria del NYCFC /UniMás 0 Compartir

McNamara -uno de los preferidos por la afición celeste, que en el 63' sustituyó a Andrea Pirlo- se afianza como ‘súper suplente’ dentro del esquema de Vieira. “El técnico me pidió que fuera más ofensivo, que empujara y consiguiera un gol”, explicó tras el encuentro el neoyorquino. “Mi gol comenzó por la banda izquierda. Me dije que tenía que meterme en el área, estar libre dentro del área. Matarrita me pudo pasar la pelota de manera perfecta y simplemente tuve que asegurarme que mi disparo fuera hacia el arco”.

“Cada vez que jugamos en casa estamos obligados a conseguir los tres puntos”, señaló el volante al recordar que los dos próximos encuentros de NYCFC serán visitas a D.C. United y Philadelphia Union.



“Después del gol que nos hizo San Jose mantuvimos la calma, creamos bastantes opciones”, reflexionó Matarrita. “Hoy concretamos dos, que nos dieron la victoria”, agregó. El cuadro celeste mandó al fondo de la red dos de los tres disparos a la portería rival que tuvo en todo el partido. “En el partido pasado [frente a Montréal Impact, que finalizó 1-1] creamos muchas opciones y al final no concretamos. Pero hoy eso no se dio. Marcamos cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo y nos quedamos con la victoria”.

“Sabemos que no jugamos un gran partido”, señaló en el vestuario local el argentino Maxi Morález, cada vez más asentado en el esquema ofensivo de New York City FC. “Esta clase de partidos hay que ganarlos, más cuando se juega en casa. Pudimos convertir las pocas ocasiones que tuvimos, sabemos que hay cosas por mejorar y necesitamos seguir trabajando”, advirtió el 10 llegado desde el Club León de la Liga MX. “Este partido se dio de una manera hostil, pero pudimos quedarnos con los tres puntos”.



La agresividad a la que el sudamericano alude pudo verse a lo largo de todo el encuentro, pero fue más patente cuando en el minuto 80’ el central hondureño de los Earthquakes Víctor Bernárdez fue expulsado con una tarjeta roja directa por agredir a McNamara.

Con los dientes apretados, y con dos intervenciones magistrales de su máxima figura. Así ganó NYCFC en el Yankee Stadium frente a un equipo de San Jose que por momentos le planteó un partido guiado por una presión asfixiante. Prueba superada, gracias al esfuerzo colectivo y a las providenciales intervenciones del capitán Villa.

La escuadra de ‘la Gran Manzana’ regresará a la actividad el sábado 8 de abril, cuando visitará en la capital estadounidense a D.C. United.



publicidad