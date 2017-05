'Cubo' Torres volvió a marcar, pero el espectáculo fue del paraguayo Miguel Almirón y el triunfo de Atlanta

Por: John E. Rojas - @jrojasa75

Atlanta United venía de tres partidos sin victoria y Houston Dynamo de dos victorias con una derrota en tres partidos. Ambos con 20 y 21 goles anotados. Se esperaba una explosión de goles.

Y así se dio, aunque principalmente de un solo lado y de un solo hombre. Atlanta United venció 4-1 a Houston Dynamo con un triplete del paraguayo Miguel Almirón.

El partido comenzó tarde debido a una tormenta eléctrica cercana al estadio casa de Atlanta actualmente, al menos hasta que estrenen su escenario propio.



❗️MATCH UPDATE

✔️ Gates will open at 7:15pm

⚽ Kickoff set for 7:55pm pic.twitter.com/sGEjShi72t

— Atlanta United FC (@ATLUTD) May 20, 2017