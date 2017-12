Aníbal Godoy tras conocer grupo de Mundial: "Para aprender hay que enfrentarse a los grandes"

Con grupo definido para el primer Mundial en la historia de Panamá, y extensión de contrato con San Jose Earthquakes, esta es una gran semana para el volante Aníbal Godoy.

“Es un grupo difícil, como cualquiera que nos hubiera tocado”, fueron las primeras impresiones del mediocampista panameño al conocer que su selección compartirá zona en Rusia 2018 con Bélgica, Túnez e Inglaterra (Grupo G).

Será el primer Campeonato Mundial en la historia de Panamá, uno que llena de orgullo a esta generación de jugadores de la que Godoy hace parte desde 2010, con más de 55 apariciones internacionales.

“Tiene algo extra. Esta clasificación es para quienes han batallado muchos años en el fútbol panameño. Un fútbol local poco conocido y sin muchas opciones”, aseguró el volante.



Nombre por nombre, astro por astro, te presentamos el Once Ideal de la MLS 2017 Figuras absolutamente consagradas. Los novatos que revolucionaron a la liga. Una de las mejores defensas de las últimas temporadas. Todos los nombres que deben estar figuran en la lista del Once Ideal de la MLS 2017. (FutbolMLS.com) 0 Compartir Con un promedio de apenas 0,78 goles recibidos en 31 partidos de temporada regular, Tim Melia fue elegido como el Arquero del Año 2017. Con sus buenas actuaciones el portero de Sporting Kansas City ayudó a su equipo a ganar en 2017 la Copa Abierta de Estados Unidos. (USA Today Images) 0 Compartir El versátil defensor jugó un papel fundamental en la histórica temporada récord de Toronto FC. Justin Morrow sorprendió al anotar 8 goles en la MLS 2017, su máximo saldo en toda su carrera. Este año, además, el jugador de Toronto FC fue parte de la selección de Estados Unidos que ganó la Copa Oro de la CONCACAF. (USA Today Images) 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ike Opara (Sporting Kansas City) fue elegido días atrás como el Defensor del Año de la MLS 2017. El central fue el líder de la defensa menos goleada de la liga en el año que termina. (USA Today Images) 0 Compartir En su primera temporada como capitán de Vancouver Whitecaps, el tico Kendall Waston ratificó su condición de líder del equipo canadiense. Waston anotó este año el gol que dio la clasificación a la Copa del Mundo de 2018 a la selección de Costa Rica. (USA Today Images) 0 Compartir En poco tiempo Miguel Almirón se convirtió en un referente dentro de la MLS. El enganche paraguayo de 23 años llevó a Atlanta United a lo más alto en su temporada de debut, con una producción de 14 asistencias. El conjunto de Gerardo Martino finalizó en la cuarta plaza de la Conferencia Este y es el tercer equipo en expansión en lograr la clasificación a los Playoffs en la historia de la liga. En 2017 Almirón fue el futbolista más 'vendedor' de camisetas en la MLS. (USA Today Images)

0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Surgido de la cantera del FC Barcelona, Víctor Vázquez llegó a Toronto FC tras jugar en el fútbol de Bélgica y México. El volante ofensivo fue una pieza clave en lo que ha sido la mejor campaña regular de un equipo de la MLS. Sus 16 asistencias y 8 goles hablar de la calidad de Vázquez como figura de la liga. (USA Today Images) 0 Compartir El '10' argentino es el segundo futbolista en la historia de la MLS en registrar más de 20 goles y más de 10 asistencias en una temporada. Con una interesante experiencia en la liga norteamericana, Valeri firmó en 2017 la que seguramente ha sido su mejor temporada desde su entrada a la MLS. (USA Today Images) 0 Compartir La temporada de ensueño que llevó a cabo Toronto FC mucho le debe a su mayor individualidad, Sebastian Giovinco. Sin haber sido su mejor temporada en materia de goleo, 2017 nos mostró a una 'Hormiga Atómica' letal en los lanzamientos de faltas, con 6 tantos por esa vía. El astro italiano está por tercer año consecutivo en el Once Ideal de la MLS. (USA Today Images) 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Llegó desde la Serie A de Italia sin hacer demasiado ruido. Pero Josef Martínez terminó el año con 19 goles con la camiseta de Atlanta United. Una irrupción espectacular, una lesión de prolongada recuperación y un final a toda orquesta. Una muestra de todo lo que el delantero venezolano puede realizar en la MLS, liga de la que puede convertirse en referente en poco tiempo. (USA Today Images) 0 Compartir Si hablamos de irrupciones explosivas, hagamos referencia a Nemanja Nikolic. El internacional por Hungría se tomó las cosas absolutamente en serio tras su llegada a Chicago Fire. En su primer año en la liga marcó 24 goles y se adjudicó sin dificultades el Botín de Oro de la MLS. (USA Today Images) 0 Compartir ¿Una de las máximas figuras de la historia de la MLS? Muy probablemente. Con 35 años, 'el Guaje' marcó 22 goles en 2017 y volvió a liderar la trayectoria de New York City FC hacia los Playoffs. Solo dos futbolistas en la historia de la liga han marcado más de 20 goles en campañas consecutivas. Con 63 goles en tres años en la MLS, Villa se ha ganado un lugar en el sitial de honor de la competición. (USA Today Images) 0 Compartir



Respecto al calendario, Panamá comenzará la cita orbital con Bélgica (lunes 18 de Junio), seguido del enfrentamiento con Inglaterra (domingo 24 de Junio). “Enfrentar dos selecciones grandes en los dos primeros partidos será un buen reto y termómetro para nosotros”, dijo el hombre de Earthquakes.

“Tenemos que aprender de los más fuertes, somos primerizos y todos quieren jugar con Panamá. Para aprender hay que enfrentarse a los grandes”, puntualizó.

Para Godoy, Rusia 2018 será un gran verano en el país centroamericano. “La selección calma al país, cuando Panamá juega el país se paraliza. Hay que prepararse bien y vivir el momento”.





Hasta 2020 con los Quakes

Un día antes de revelarse los grupos de Rusia 2018, Anibal firmó una extensión de contrato con su equipo. Tenía asegurado el 2018 y el acuerdo por dos años más lo pone en las filas de San José hasta 2020.

“Se viene año de Mundial y siento el cariño de la gente, del Club. Aquí he tenido continuidad y creo que es la mejor decisión para mí y para mi familia”, explicó.

Para muchos, teniendo un año de contrato asegurado hubiera sido interesante esperar al Mundial para ver qué puertas se abren. Pero para Godoy, las razones van más allá.

“Uno no tiene nada asegurado, mira lo que le pasó a Falcao (Radamel, el colombiano) antes de Brasil 2014. Se quedó sin Mundial en su mejor momento y eso puso en riesgo su futuro”, explicó. “Las decisiones nunca son fáciles pero la estabilidad, la paz mental y la familia son fundamentales”.



publicidad

Así como importante será 2018 para Panamá, lo será para San Jose Earthquakes y Godoy dice no sentirse referente, pero tiene claro lo que se viene. “2017 fue difícil por los cambios, era importante entrar en Playoffs y aunque no nos fue muy bien, lo conseguimos”.



Aníbal Godoy, el trotamundos del fútbol que difunde la cultura panameña Univision.com 0 Compartir



De cara al 2018, las cosas deben mejorar con base en un proyecto claro, según el panameño. “La directiva nueva no tiene mucho tiempo y ellos me mostraron su deseo de que yo sea parte de ese proyecto claro que tienen. Eso me gustó mucho. Seguro habrá cambios con la llegada del nuevo entrenador, pero el proyecto es bueno y eso entusiasma”.

La pretemporada de MLS comenzará el 20 de enero, pero Godoy tiene otras cosas en la cabeza. “Yo no paro, ni siquiera en vacaciones”, explicó. “Me entreno y me preparo para lo que viene, además ya conociendo los equipos que vamos a enfrentar en Rusia hay que ver más jugadores en la tele, a mi me gusta eso y ando siempre pendiente de los partidos que puedo ver”.

Finalmente, el entusiasmo e ilusión de cara al año nuevo puede ser compartido con más panameños en MLS. “Si le preguntas a cualquier jugador en Panamá su primera opción es Europa, pero la segunda es MLS. Aquí todos sabemos que venimos a entrenar y jugar, no hay que preocuparse por nada más y eso es excelente para cualquiera”.



publicidad