'Tecatito' Corona se disculpa con todo México por no jugar con el Tri

Jesús ‘Tecatito’ Corona se disculpó por no haber disputado la Copa Confederaciones y aseguró que por más que quisiera haber jugador con el Tri no estaba en condiciones de hacerlo.



“Lo único que puedo decirles es una disculpa, principalmente a mis compañeros y al profe Osorio… no era otra cosa más que en mi cabeza, no podía estar ahí y de verdad que hubiera querido jugar la Confederaciones con ellos, pero la verdad no podía por donde lo viera, así que una disculpa a todo México”, dijo Corona en entrevista para Claro Sports.



publicidad

Asimismo, el jugador del Porto reiteró que su ausencia con la selección mexicana se debió a un tema familiar, aunque no reveló más detalles.



'Tecatito' Corona suena como posible refuerzo del Barcelona y el Milan Univision Deportes Network 0 Compartir

“Fue un tema familiar que no lo voy a decir, es un tema mío, personal, así que quien lo quiera respetar, que lo respete, quien no, ya lo hemos visto; están diciendo puras cosas que sobrepasan el límite, la verdad se deben de disculpar pero si no lo hacen me da igual”, agregó Jesús Corona.

Además, ‘Tecatito’ Corona agradeció a todo el plantel por el gran respaldo que recibió durante ese momento que vivió.