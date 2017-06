Hugo Sánchez se postula para el Tri y critica el trabajo de Juan Carlos Osorio

Tal como sucedió en la era de Ricardo La Volpe en el Tri, Hugo Sánchez ha vuelto a promover su discurso en el que asegura que bajo su tutela México será campeón del mundo.

Si bien no se mostró tan incisivo como lo fue con el ‘Bigotón’ en su momento, ‘Hugol’ dijo que Osorio no renunciará a pesar de perder los tres juegos que los verdes sostendrán en la Copa Confederaciones.



"Conmigo como entrenador sí, con Osorio no", respondió Hugo Sánchez a sus compañeros de ESPN cuando le cuestionaron sobre la posibilidad de que los verdes sean campeones del mundo.



Así mismo criticó la forma de trabajo de Osorio y dijo que si el equipo llegara a la final de la Confederaciones sería por los jugadores y no por el técnico. "Por los jugadores podrían ser finalistas, pero por el técnico no, no estudia bien a los rivales y no plantea bien los juegos", finalizó el que fuera técnico de la Selección Mexicana del 2006 al 2008.