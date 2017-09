¡Univision Deportes, ESPN, Fox Sports, Azteca América y beIN Sports Unidos por los Nuestros!

Este martes 26 y miércoles 27 de septiembre, Univision Deportes compartirá sus derechos de la Liga MX para que ESPN, Fox Sports, Azteca América, Fusion y beIN Sports, transmitan de forma simultanea la Jornada 11 en inglés y en español, en un evento que reunirá a estas cadenas para reunir fondos a favor de los más necesitados debido a los desastres naturales de las últimas semanas.

Se generará una sola transmisión para todas las plataformas; todo bajo la producción de Univision Deportes desde Miami. Con 2 horas de previa y 2 horas de posterior a los partidos, iniciando este martes a las 6pm tiempo del Este con dos horas de shows especiales con narradores y analistas de todas estas televisoras juntos invitando a que todos los televidentes donen a la Cruz Roja Internacional y ayuden a la reconstrucción de todas las zonas afectadas por los huracanes y los terremotos.



Después de dos horas de transmisión previo, a las 8pm ET habrá una triple cartelera de futbol mexicano, arrancando con Chivas vs. Lobos, para luego continuar con Cruz Azul vs. Pachuca y finalizando con Xolos ante Tigres. Durante estos juegos toda la gente podrá seguir llamando para donar a la Cruz Roja.



Al término del juego en Tijuana, Unidos por los Nuestros sigue con dos horas más de transmisión, para continuar este miércoles, otra vez a las 6pm del este, y enlazarse con doble función de futbol azteca, iniciando a las 8pm con León recibiendo al América, y luego el partidos entre Rayados y Santos. Al finalizar ambos juegos continuará el evento Unidos por los Nuestros con dos horas más al aire.



Univision Deportes subasta la Copa América Centenario para ayudar en Unidos por los Nuestros

Con este evento se intenta recaudar la mayor cantidad de dinero posible para seguir apoyando, unidos, sin distinción de nacionalidades, raza, religión o competencia televisiva. Todos juntos para apoyar.