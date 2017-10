En vivo: Toluca vs. Monarcas, jornada 15 de la Liga MX

El partido Toluca vs. Monarcas en vivo, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, va a disputarse en el estadio Nemesio Diez como uno de los juegos más atractivos de la fecha. El encuentro entre los Diablos Rojos y Morelia, se llevará a cabo este domingo 29 de Octubre a partir de las 02:00 PM (ET).

Toluca viene de ser eliminado en la Copa MX frente a los Potros de Hierro del Atlante; mientras que en Liga fue goleado 3-0 por los Tigres. Ambos duelos se transmitieron en vivo por Univision Deportes Network.



La ‘final adelantada’ entre América y Monterrey, y las 10 cosas que no te puedes perder de la J15 Univision Deportes Network 0 Compartir

Mientras tanto, Monarcas también cayó en Copa MX pero con Xolos de Tijuana; en Liga empató 0-0 contra la Fiera del León. Ambos duelos se transmitieron en vivo por Univision Deportes Network.

Las posibles alineaciones para el encuentro entre Toluca vs. Monarcas en vivo serían:



Fantasy Univision: Los extranjeros más destacados de la jornada 01 Julián Quiñones - Lobos BUAP: El colombiano aportó 15 puntos a los entrenadores que lo incluyeron en su equipo. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 02 Julio Furch - León: El argentino anotó dos goles y generó 15 puntos en nuestro Fantasy. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 03 Carlos Sosa - Morelia: El arquero uruguayo de Monarcas fue el más destacado en su posición aportando 13 puntos en la jornada. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 04 Avilés Hurtado - Monterrey: El mediocampista colombiano ha sido el jugador más destacado en el presente torneo. En la reciente jornada aportó 10 puntos. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 05 Milton Caraglio - Atlas: El delantero argentino sumó 10 puntos en la jornada para llegar a 52 en lo que va del Apertura 2017. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 06 Enner Valencia - Tigres: Par de goles del delantero ecuatoriano le permitieron ser uno de los jugadores más destacados de la jornada al aportar 9 puntos. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 07 Nahuel Guzmán - Tigres: Uno de los arqueros que constantemente aparecen en nuestros conteos. En esta jornada, el arquero aportó 9 puntos a sus entrenadores. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 08 Daniel Villalva - Veracruz: El cuarto argenitno en nuestro conteo. El jugador jarocho le redituó 8 puntos a los entrenadores que confiaron en él. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 09 André-Pierre Gignac - Tigres: El francés no ha tenido su mejor torneo, pero en esta jornada marcó un gol y aportó 8 puntos en nuestro Fantasy. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Óscar Ustari - Atlas: El tercer portero de nuestro conteo. El atlista sumó 8 puntos gracias a sus atajadas en la jornada 14. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 11: Djaniny Tavares - Santos: Su torneo no ha sido tan bueno como se esperaba de él. Con los 8 puntos de la jornada 14, el caboverdiano suma 41 en el torneo. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 012 Marcelo Barovero - Necaxa: Un infaltable en nuestros conteos. El argentino sumó 8 puntos en la jornada 14 y llegó a 70 en el Apertura 2017. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 13 William Yarbrough - León: El último arquero de nuestra lista. El norteamericano le dio 8 puntos a sus entrenadores. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 14 Óscar Murillo - Pachuca: El defensor colombiano tuvo su mejor jornada hasta ahora sumando 7 de los 35 puntos totales con los que cuenta en el Apertura 2017. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 15 Cristian Menéndez - Veracruz: Cerramos nuestro conteo con el delantero argentino quien sumó 7 puntos en la pasada fecha. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir

Toluca

García, Salinas, González, García, Velarde, Méndez, Vega, Ríos, Esquivel, Uribe, Canelo. Director técnico: Hernán Cristante.

Monarcas

Sosa, Valadéz, Achilier, Vegas, Guzmán, Osuna, Millar, Lezcano, Valdés, Polo, Ruidiaz. Director técnico: Roberto Hernández.



Con esta tanda de penales, Xolos venció 4-2 a Morelia y clasificó a los cuartos de final de la Copa MX Univision Deportes Network 0 Compartir

Con el encuentro entre Toluca vs. Morelia en vivo, la jornada se complementa con los juegos entre Monterrey vs. Tigres, Querétaro vs. Atlas, León vs. Veracruz, Necaxa vs. Lobos BUAP, Cruz Azul vs. Tigres.

El partido entre los Diablos Rojos del Toluca y Monarcas Morelia lo podrán disfrutar a través de la transmisión en vivo por UDN. Tendremos toda la cobertura del juego de la jornada 15 de la Liga MX, con el minuto a minuto, reacciones e información relevante del partido en el Estadio Nemesio Diez.