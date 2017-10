En vivo: Santos vs. Pachuca, jornada 15 de la Liga MX

El partido Santos vs. Pachuca en vivo, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, va a disputarse en el Estadio Corona como uno de los juegos más atractivos de la fecha. El encuentro entre Santos Laguna y los Tuzos del Pachuca, se llevará a cabo este domingo 29 de Octubre a partir de las 09:15 PM (ET).

Santos Laguna viene de eliminar a Necaxa en la Copa MX, mientras que en la Liga acumula dos triunfos consecutivos frente a Querétaro y Necaxa. Ambos duelos se transmitieron en vivo por Univision Deportes Network.



Mientras tanto, Pachuca también acumula dos juegos sin perder en Liga, un triunfo contra Puebla y un empate ante Toluca. En Copa, goleó 5-0 a Zacatepec. Ambos duelos se transmitieron en vivo por Univision Deportes Network.

Las posibles alineaciones para el encuentro entre Santos vs. Pachuca en vivo serían:



Santos

Orozco, Abella, Arteaga, Araujo, Izquierdoz, Lozano, Martínez, De Buen, Tavares, Rodríguez, Furch. Director técnico: Robert Dante Siboldi.

Pachuca

Pérez, Martínez, Murillo, Herrera, García, Hernández, Guzmán, Gutiérrez, Urretaviscaya, Sagal, Honda. Director técnico: Diego Alonso.



Con el encuentro entre Santos vs. Pachuca en vivo, la jornada se complementa con los juegos entre Monterrey vs. Tigres, Querétaro vs. Atlas, León vs. Veracruz, Necaxa vs. Lobos BUAP, Cruz Azul vs. Tigres.

El partido entre Santos Laguna y los Tuzos del Pachuca lo podrán disfrutar a través de la transmisión en vivo por UDN. Tendremos toda la cobertura del juego de la jornada 15 de la Liga MX, con el minuto a minuto, reacciones e información relevante del partido en el Estadio Corona.